الاكثر متابعة اليوم - أحمد أبو هشيمة لم ينفصل عن ياسمين صبري ولمَ ورد إسم هيفا؟

تصدّر إسم رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة المراتب اأولى على السوشيال ميديا، بعدما انتشرت الكثير من المقالات الـ Copy and Paste بعنوان “خبر صادم للغاية أبو هشيمة ينفصل عن زوجته ياسمين_صبري ويعود لطليقته هيفا_وهبي” كما ترون في الصورة أدناه.

لكننا نؤكد بأن أحمد لم ينفصل أو يطلق ياسمين، وكل ما ورد في ذلك المقال كذبًا وادعاءً من صنع خيال الكاتب، لأن أحمد يعشق ياسمين كثيرًا ويخاف عليها من نسمة الهواء، ويؤمن لها كل ما تريده دون أن تطلب منه ذلك.

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ياسمين مع أحمد تعيش على حريتها التامة لأنه رجل وليس ذكرًا يتحكم بها ويمنعها من السفر والخروج مع أصدقائها، والأهم أنه لا يشك بها أبدًا رغم فارق العمر بينهما والذي يتخطى الـ 13 عامًا بما أنها في الـ 33 من عمرها بينما أحمد تخطى الـ 46 عامًا.

في المقال الكاذب، قال الكاتب بأن أحمد تخلى عن ياسمين لأجل حبيبة عمره هيفا_وهبي التي كانت في مصر، وترك ياسمين في بلد أجنبي وعاد ليستعيد ذكرياته مع الفنانة اللبنانية، وأيضًا هذه المعلومات كاذبة وليست صحيحة، لأن أحمد لا يرى إلا ياسمين في حياته، وليس من الرجال الذين يخونون شريكة عمرهم لأجل حب قديم ولّى عليه الزمن.

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أحمد وياسمين يتعرضان لشائعات كثيرة منذ إعلان حبهما، وزادت مع زواهما خال فترة كورونا، لكنهما يتجهالان دائمًا الشائعات ويكملان حياتهما كما يريدان لا كما يريد رواد السوشيال ميديا أو المنافقون أو من يشعرون بغيرة من حالة عشقهما.

مع كل صورة تنشرها ياسمين مع زوجها رجل الأعمال تحقق نسبة عالية من الـLikes والتعليقات الإيجابية، ويطلق عليهما حاليًا الثنائي الأجمل في الوسط الفني العربي.

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إذًا أحمد لم ينفصل عن ياسمين، ونستغرب لماذا ورد إسم هيفا في المقال الكاذب، رغم أنها أيضًا نسته وتعيش حياتها ونجاحاتها ولا تهتم سوى لنجوميتها وكيف تقدم أعمالًا مهمة لا غير.