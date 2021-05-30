تراند اليوم : افتتاح أعلى برج لولبي في العالم بدبي الاثنين المقبل

وكالاتمشرق نيوز

تشهد مدينة دبي يوم الاثنين المقبل تدشين "برج إنفينيتي" الذي يتكون من من 75 طابقاً، ويبلغ ارتفاعه 310 متراً تقريباً، ويعتبر أعلى برج لولبي في العالم.

وهو أحد مشاريع شركة كيان للاستثمار والتطوير العقاري البالغ تكلفته أكثر من مليار درهم في حفل ضخم مع عرض خاص على البرج يحضره العديد من الشخصيات الهامة والمرموقة في المجتمع الإماراتي، وذلك بعد الحصول على شهادة الإنجاز وهي الشهادة المطلوبة من قبل بلدية إمارة دبي والتي تفيد بانتهاء الأعمال في المشروع.

ووفقا لما أكده رئيس مجلس إدارة شركة كيان للاستثمار والتطوير أحمد محمد الحاطي أن المشروع تم تنفيذه وفقا لأعلى المعايير العالمية في إنشاء الأبراج، مشيراً إلى حصول هذا البرج على العديد من الجوائز العالمية.

وقال الحاطي: فاز برج "إنفينيتي" بجائزة "أفضل هندسة معمارية" في العالم ضمن "جوائز العقارات العالمية" في لندن، وجاء ذلك بعد أن استحوذ أيضاً على أربع جوائز ضمن جوائز العقارات العربية في دورتها الأولى في دبي.