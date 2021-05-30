تراند اليوم : عملية جراحية خطيرة على ضوء الجوال

القاهرةمشرق نيوز

أجرى فريق طبي، في محافظة «قنا» بجمهورية مصر العربية، عملية استئصال مرارة لسيدة ستينية على ضوء «جوال»، وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى وغرفة العمليات لمدة ساعتين تقريبا، بعد مرور 10 دقائق على فتح بطن المريضة.

وبحسب صحيفة «الأهرام» المصرية، فإن انقطاع الكهرباء كان بسبب انتهاء «السولار» في التنك الأرضي للمستشفى، وعجزهم عن إيجاد «سولار» بديل، في ظل الأزمة التي تعيشها مصر الفترة الحالية في نقص الوقود.

وأوضح الطبيب الذي أجرى العملية الجراحية الدكتور عمرو عبدالواحد، أن الفريق الطبي تمكن من إجراء العملية بصعوبة بالغة، تحت ضوء «جوال» الأمر الذي جعل العملية تستغرق 90 دقيقة متصلة بدلا من 15 دقيقة.