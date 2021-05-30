تراند اليوم : الكهرباء تدخل قرية هندية بعد انتظار 65 عاما

وكالاتمشرق نيوز

دخلت الطاقة الكهربائية حديثا إلى إحدى القرى الهندية التابعة لولاية أتر براديش الهندية المكتظة، لأول مرة منذ 65 عاما من استقلال الهند، بحسب صحيفة "اليوم" السعودية.

وقالت الصحيفة إن أحد سكان القرية كان يسافر إلى إحدى القرى المجاورة يوميا لشحن هاتفه المحمول، حيث لم تكن توجد طاقة كهربائية لديه في المنزل.

وأضاف أحد سكان "كنا ننتظر لعقود أن تكون لدينا في منازلنا مصابيح ومراوح كهربائية. فعلى الرغم من قربنا الشديد من المجمعات التجارية الكبيرة والمحال المتنوعة التي تتزين بها مدينة لكناو، إلا أن حياتنا كانت لا تعتمد على أكثر من مصابيح الكيروسين والشموع".

وأضاف "كان العيش في هذه القرية أشبه بالكابوس، فلم يكن بإمكان الرجال من قريتنا الزواج من خارجها، حيث كان الآباء يقلقون من إرسال بناتهم أو أخواتهم إلى ذلك المكان المظلم".

وتقع قرية تشيباكيرا الهادئة -التي يعمل أهلها في الزراعة- على مسافة تبلغ بالكاد 15 كيلومترا من مطار مدينة لكناو المزدحمة المضيئة، التي تعتبر عاصمة الولاية، كما أنها تبعد مسيرة نصف ساعة بالسيارة عن مقر إقامة رئيس الوزراء الهندي.