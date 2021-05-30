تراند اليوم : بالفيديو: طائرة بدون طيار لتوصيل البيتزا

وكالاتمشرق نيوز

أثار مقطع فيديو يظهر توصيل أحد موظفي سلسلة مطاعم "دومينوز بيتزا" طلبية عبر طائرة دون طيار، ضجة إعلامية كبيرة وصفت بأنها ثورة عالم التوصيل المجاني أو المدفوع في العالم.

وقال المتحدث باسم مطاعم دومينوز "إن هذه الفكرة أتت من قبل فروعنا العاملة في المملكة المتحدة، وهي ناجمة عن تعاون وتكاتف لجهود من عدد من الأطراف". إلا أن قانون سلطة الطيران المدني يمنع طيران مركبات غير معروفة وبدون طيار لأغراض تجارية. ولم تقدم الشركة أي معلومات إضافية عن التقنية المستخدمة في هذه الطائرات أو موعد البدء بأخذ التصاريح اللازمة وفي أي دول من الممكن إطلاقها.