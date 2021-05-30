تراند اليوم : العالم زويل يتعافى من سرطان النخاع الشوكى

القاهرة مشرق نيوز

أُعلن عن إصابة العالم المصري الدكتور أحمد زويل بورم سرطاني في النخاع الشوكي، وأكد زويل في وقت لاحق أنه تخطى الفترة الحرجة من مرضه، وأنه يتعافى تدريجيا مع العلاج الذي يخضع له، وقال: "تعديت الفترة الحرجة من مرضي، وأنا بحالة جيدة الآن.. أنا في نهايات مراحل العلاج والنقاهة'.

وأوضح زويل أنه لا يحب الظهور كثيرا فى الإعلام، وأنه يعمل وراء الستار ويشرف على أعمال خيرية تهتم بعدد كبير من المؤسسات الخيرية في مصر.

ووجه زويل رسالة تحية للشعب المصري بعد الإعلان عن تفاصيل مرضه، وما لمسه من مشاعر طيبة تجاهه.

وأحمد زويل حاصل على جائزة نوبل فى الكيمياء، وهو رئيس مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.