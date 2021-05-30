تراند اليوم : رجل أعمال مصري وراء تحويل أصوات عساف للمشترك احمد جمال

بيروت / وكالات / مشرق نيوز

قال القائمون على الحملة الوطنية لدعم الفنان محمد عساف" أنه تبينت حقيقة سرقة أصوات عساف وتحويلها للمشارك المصري أحمد جمال.

وأشار القائمون على الحملة إلى أن" السبب هو موظف مصري كبير في شركة الاتصالات التونسية" فيما اوضحت مصادر مطلعة ان المصري المذكور رجل اعمال يملك جزءا من شركة الاتصالات التونسية.

وقالت الحملة إنه" سيصدر بيان يوضح تفاصيل ماجرى".

وكان جدل كبير دار في أوساط متابعي برنامج أراب أيدول بشكل عام ومحبي الفنان الفلسطيني محمد عساف بشكل خاص عقب ورود شكاوي عن وجود خلل في التصويت، حيث قال عدد من محبي عساف إنهم كلما أرسلوا رسالة للتصويت له يأتيهم الرد بأن التصويت تم ولكن لصالح المتسابق المصري أحمد جمال.

محبو عساف تواصلوا مع أحد أعضاء لجنة التحكيم في البرنامج حسن الشافعي وأبلغوه بالمشكلة، وهو بدوره وعدهم بأن يبلغ إدارة البرنامج بذلك.

وأضاف الشافعي عبر صفحته على الفيسوك" أكيد ده مش من صالح أحمد جمال، حتكلم مع إدارة البرنامج، وأقولكم حصل إيه".

وقالت مي المالكي المنسقة الإعلامية لحملة عساف" إن محمد الدرة مدير الحملة اتصل بمدير عام العربية والـ MBC وأنه جاري العمل على حل المشكلة والتأكد ما اذا كانت خلل فقط أم مقصودة".

ونشرت مي إحدى المحادثات مع الشافعي عبر الفيسبوك والتي وعد فيها بالتواصل مع الإدارة.