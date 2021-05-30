تراند اليوم : رجل يموت متجمداً على عجلات طائرة إيطالية فى روسيا

روسيامشرق نيوز

عثر موظفو خدمة مطار بجنوب موسكو، اليوم الخميس، على جثة رجل مجهول الهوية عالقة بعجلات طائرة قامت برحلة من مدينة ريميني الإيطالية إلى العاصمة الروسية.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن متحدث باسم فرع موسكو للجنة التحقيق الروسية، أنه خلال الفحص الدوري لطائرة (إيرباص) من طراز (آي 330) القادمة من ريميني، عثر الموظفون في مطار «فنوكوفو» على جثة «رجل بشرته داكنة اللون»، بعد رصدهم لآثار دم.

وأوضح المتحدث أن الرجل تجمد حتى الموت خلال الرحلة.

وقالت مصادر في شرطة أمن المطار إن المجهول على الأغلب ليس من ركاب الطائرة، لأن قوائم الرحلة تتطابق مع المسافرين الموجودين على متنها.

ومن جهتها، أعربت وكالة الطيران المدني الروسية «روسافياتسيا» عن عزمها القيام بالتحقيق حول الحادثة، بالتعاون مع سلطات الطيران الإيطالية.

وقال مصدر فيها: «إنه بعد انتهاء أعمال الصيانة، ستعطى الطائرة إذناً بالتحليق».