تراند اليوم : تناول الأجبان قد تساعد على حماية الأسنان ضد التسوس

دبي / مشرق نيوز /



يعتبر استهلاك منتجات الألبان أمر مهم للحفاظ على صحة عامة جيدة، وبشكل خاص لصحة العظام رغم تأثير الأجبان على تسوس الأسنان حيث تتغذى البكتيريا على السكريات المتبقية على الأسنان وتنتج أحماض تعمل على إذابة الجزء الملاصق لها من الميناء مما يتسبب نخر السن حتى يصل الى اللب الا أن هناك عددا من الأبحاث التي تبرئ الأجبان وتقول انها تساعد على حماية الأسنان ضد التسوس.

فقد قام الباحثون بدراسة عينات لـ68 شخص تتراوح أعمارهم من 12 إلى 15، ونظروا في درجة حموضة لوحة الأسنان في أفواههم قبل وبعد تناول الجبن، والحليب، أو اللبن الخالي من السكر. اذا كان مستوى الرقم الهيدروجيني أقل من 5.5 يضع الشخص في خطر لتآكل الأسنان.

وقسموا المجموعات الى ثلاث ، المجموعة الأولى تناولت جبن الشيدر، والمجموعة الثانية شربت الحليب، والمجموعة الثالثة تناولت اللبن الخالي من السكر و كل مجموعة تستهلك منتجاتها لمدة ثلاث دقائق ومن ثم قام الباحثون بقياس مستوى الحموضة في الفم لكل شخص بعد 10، 20، 30 دقيقة من الاستهلاك.

وأظهرت الدراسة أن مجموعات الذين تناولوا الحليب واللبن الخالي من السكر لم يعانوا من تغيرات في مستويات الحموضة في أفواههم. الاشخاص الذين يأكلون الجبن، كان هناك زيادة سريعة في مستويات الحموضة في كل فترة زمنية، مما يوحي بأن الجبن لديه خصائص مضادة للتجويف.

وأشارت الدراسة إلى أن ارتفاع مستويات الحموضة من أكل الجبن قد حدثت نتيجة لزيادة إنتاج اللعاب والتي يمكن أن تسببها عملية مضغ.

فمنتجات الالبان ليست فقط بديل صحي للوجبات المليئة بالكربوهيدرات أو السكر، كما أنها يمكن أن تعتبر كإجراء وقائي ضد تسوس الأسنان.