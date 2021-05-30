تراند اليوم : الدولة التي علمها نفس علم دولة الخلافة العثمانية

دبي / وكالات / مشرق نيوز

جزء كبير من العالم الاسلامي وقع تحت حكم الخلافة الاسلامية لقرون طويلة الا انه بعد انهيار الدولة العثمانية قامت الدول المنضوية تحت الحكم العثماني قامت بتغير علمها الا دولة واحدة بقيت محتفظة بنفس علم الدولة العثمانية وهو علم باكستان.

فعلم الباكستان مأخوذ من علم الدولة العثمانية بصفتها آخر خلافه للمسلمين، ولأن باكستان دولة مسلمة تم الاخذ به مع تغيير اللون.

إذ يتالف من اللون الأخضر الغامق وشريط عمودي أبيض وهلال أبيض اللون ونجمة بخمسة رؤوس في الوسط. يرمز العلم إلى التزام باكستان الكبير بالديانة الإسلامية والعالم الإسلامي وحقوق الأقليات الدينية.