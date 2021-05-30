تراند اليوم : طفلة في التاسعة تخرج شعراً من فمها بالجزائر

الجزائرمشرق نيوز

شهدت مدينة سوق أهراس الواقعة على بعد 700 كيلومتر شرق العاصمة الجزائرية ظاهرة غريبة وربما فريدة من نوعها وهي خروج " شعر" من فم طفلة تبلغ تسع سنوات.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية صباح أمس الأحد أن والدة الطفلة التي تدعى " منيرة . ف " أوضحت أن طفلتها " آية " التي تدرس بالصف الرابع الأبتدائي فوجئت مند ثلاثة أيام فقط ببدء أخراج " شعر " من فمها مرة كل نصف ساعة تقريبا ما سبب لها آلاما على مستوى المعدة وجعلها تتنفس بصعوبة وقت خروج هذه الحزم من الشعر.

وأوضحت الوكالة أن لدى مرافقة إحدى صحفيها للطفلة إلى إحدى العيادات أكد الطبيب الذي عاين وضع هذه الحالة بأنها "نادرة ولا تفسير طبي أو علمي لها".

وأشارت الوكالة إلى أن الطفلة طرقت أبواب عدة دون جدوى.