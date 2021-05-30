تراند اليوم : معجزة الليمون بالعسل صباحا وكيف تحضره

القاهرة - مشرق نيوز

ربما يكون مشروب العسل والليمون الدافئ في الصباح هو أول خيار صحي للتخلص من الإنفلونزا، فهو فعلًا مشروب سحري. هل تريدون أن تعرفوا التحولات التي ستحصل؛ وبدقّة؟

يساعد على تحسين عملية الهضم:

إن اجتماع الليمون والعسل والماء الدافئ معاً يوفر مساعدةً فورية للجهاز الهضمي، فالليمون يعمل على تحفيز الكبد على انتاج المزيد من المادة الصفراء، كما يحسن من عملية الهضم عن طريق إضافة الأحماض إلى العصارة المعدية، وهذا يساعد على طرد السموم غير المرغوب فيها، أما العسل فيعمل بمثابة مضاد للجراثيم ويساعد في إزالة الالتهابات في الجسم، كما أنه يساعد على إنتاج المادة المخاطية في الأمعاء مما يساعد على طرد السموم من الجسم أيضاً.

يطهر المعدة ويحسّن عمل القولون:

تشير أفكار الأيورفيدا (وتعني “علم الحياة” وهي منظومة من تعاليم الطب التقليدي التي نشأت في شبه القارة الهندية) إلى أن أجسامنا تميل إلى الإبقاء على السموم أو ما يدعى بالـ “ama” متراكمة في المعدة، وإن تراكمات المواد الغذائية العسيرة الهضم، والخلايا الميتة، والبكتيريا المعوية التي غالباً ما تغطي بطانة المعدة الداخلية، تؤدي إلى حصول الأمراض، كما تؤدي إلى الشعور بالانتفاخ، ولكن عن طريق شرب الليمون والعسل مع الماء الدافئ، فإن جدران الأمعاء – وخاصة القولون – تتحفز مما يؤدي إلى طرد هذه السموم، فخليط الماء الدافئ والعسل والليمون يعمل على تطهير القولون، ويسمح له بالعمل بشكل أفضل، وبالتالي فإن هذا الخليط يساعد الجسم على امتصاص المواد المغذية، والتخلص من السموم، كما يساعد الجسم على البقاء رطباً.

يساعد على التخلص من الامساك:

تعتبر هذه الخلطة من العلاجات الرائعة التي تعمل بشكل شبه فوري على معالجة الإمساك، حيث أنها تساعد على تحفيز حركة الأمعاء وإنتاج المادة المخاطية فيها وترطيب القولون وإمداد البراز الجاف بالكمية اللازمة له من الماء، ولذلك فإن اجتماع كل هذه الأمور سوياً يساعدك على تسهيل الحركة المعوية.

يساعد على تطهير النظام اللمفاوي:

تبعاً لمختلف الفروع الطبية، فإن جفاف النظام اللمفاوي يعد أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي للإصابة بالأمراض، حيث أن نقص المياه والسوائل الضرورية في النظام اللمفاوي يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالركود والتعب، وهذا بدوره يؤدي إلى الإصابة بالإمساك وحدوث اضطرابات في النوم وارتفاع أو انخفاض ضغط الدم، إضافة إلى الشعور بالتوتر والضغط والركود في مختلف الوظائف الدماغية، ولذلك فإن شرب الخليط في الصباح الباكر يساعد على ترطيب الجهاز اللمفاوي بأكمله مما يساعد الجسم على توقي جميع الأعراض المذكورة أعلاه، ويحسّن من حصانة الجسم.

يمد الجسم بدفعة فورية من الطاقة ويعمل على تحسين المزاج:

هل تشعر بالإنحطاط والتعب؟ هذا الخليط هو الحل، حيث يقوم العسل بتقديم دفعة فورية من الطاقة، أما الماء فيساعد على تصفية الذهن من خلال مدّ الدماغ بالدماء الجديدة، إضافةً إلى أن الليمون يعمل على شحن الانزيمات في المعدة بشحنة سالبة، حيث تعتبر هذه الوسيلة من الطرق الرائعة لمكافحة الإنزيمات موجبة الشحنة التي تتفاعل مع الطعام الذي نتناوله بشكل سلبي، مما يؤدي إلى هضمها بشكل أفضل، وعلاوة على ذلك فإنه من المعروف أن رائحة الليمون تعتبر من المرخيات الطبيعية التي يمكن أن تساعد على تحسين المزاج.

ينظف المسالك البولية ويعمل كمدر للبول:

يعتبر العسل عاملاً مهماً جداً في محاربة الجراثيم، حيث أن لديه القدرة على التغلب على العديد من الإصابات الشائعة، ولذلك فإنه عندما يخلط مع الليمون والماء – وهما من العوامل المدرة للبول– يعمل الخليط على تطهير المسالك البولية، وخاصة بالنسبة للنساء اللواتي يعانين من التهابات متكررة في المسالك البولية.

يحسن من الصحة الفموية:

إن الطبيعة الحامضية التي يتمتع بها الليمون إضافة للخصائص الفطرية التي يتمتع بها العسل والماء، يمكن أن تساعد على التغلب على رائحة الفم الكريهة بشكل فوري تقريباً، حيث يعمل الليمون على تطهير الفم، وعلى حث الغدد اللعابية على العمل، مما يؤدي إلى قتل البكتيريا، أما العسل والماء، فإنهما يساعدان على إزالة البكتيريا، ويساعدان على تحلل المواد الغذائية التي عادة ما تكون عالقة في الفم والحلق في الصباح المبكر، كما أن هذا الخليط يعمل على التخلص من الصفائح البيضاء التي تتشكل على اللسان والتي تتسبب برائحة الفم الكريهة، مما يساهم في إعطاء الفم نفساً منتعشاً بطريقة طبيعية.

يزيد من إحتمال فقدان الوزن:

بصرف النظر عن الخصائص المطهرة للمعدة التي يتمتع بها هذا الخليط، فإن الليمون الموجود فيه يحتوي على نوع من الألياف التي تسمى بالبكتين، والتي تعطي شعوراً بالشبع، كما أن الماء الدافئ والعسل والليمون يعملون معاً على خلق محيط أكثر قلوية في المعدة، مما يساعد على فقدان الوزن بصورة أسرع.

يعمل على تنقية البشرة:

إن الفوائد التي يوفرها الليمون للبشرة كثيرة جداً، كون خصائصه المطهرة تساعد في عملية تنقية الدم، كما يساعد الليمون على إنتاج خلايا دم جديدة، تعمل بدورها كمواد منظفة قوية أيضاً، أما الماء والعسل فهما عاملين مرممين ومضادين للجراثيم، إضافة إلى قدرتهما على تعزيز خصائص الكولاجين في البشرة، لذلك، إن كنت تهدف للحصول على بشرة نضرة بشكل طبيعي، فإن هذا المشروب هو ما تحتاج إليه.

الوصفة

أضف عصير نصف ليمونة طازجة، والعسل الطازج في كوب قياسية مع الماء المغلي، بعد أن تتركه ليبرد قليلاً، فيجب أن يكون ساخنًا بما يكفي لإذابة العسل، وبعد ذلك قم بشربه على الفور ودفعةٌ واحدة فور استيقاظك قبل أن تتناول أي شيء.

عليك أن تعرف أن نصف ليمونة قد تكون مكثّفة جدًا كبداية، يمكن أن تستخدم ربع ليمونة بالبداية ثم تتدرج حتّى النصف.