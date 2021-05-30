تراند اليوم : لن تصدق كل هذه الفوائد لورق العنب

لندن ـمشرق نيوز

يحتوي ورق العنب على مجموعة من الفيتامينات الهامة لصحة جسم الإنسان، والتي تساعد في تنظيم عمل القلب ونشاط الكبد، كما أنّه يعتبر مقاوماً للالتهابات.

فوائد ورق العنب للجسم:

*ورق العنب مفيد لمرضى السكري لأن سكرياته بسيطة وأحادية.

* ورق العنب مفيد لمرضى الروماتيزم والنقرس لأنه يساعد الجسم في التخلص من الأحماض العضوية الناتجة عن تناول البروتين والدهون.

*يحمي ورق العنب الجسم من نقص المناعة ويحول دون جلطات الجسم.

*يساعد في علاج امراض الجهاز الهضمي وانحباس البول ويخفف أيضاً من ألم الزائدة الدودية.

* ورق العنب ملطف للرشح والتهابات الجيوب الأنفية ويخفف أيضاً من التهابات اللثة والأسنان.

* عند تناول ورق العنب يخف التوتر في الجسم ويشعر الإنسان بالراحة.

*يساعد ورق العنب في علاج السرطان فمادة “الريسفيراتول” الموجودة فيه تتحول الى عنصر مضاد للسرطان يستطيع تدمير الخلايا السرطانية وبخاصة سرطان الأمعاء.

يضم ورق العنب العديد من الفيتامينات ومنها B1 وB2 وB6 التي تفيد الجهاز العصبي الى جانب ذلك يحتوي على الفيتامين ج الذي يزيد من مناعة الجسم وفيه فيتامينات أخرى مهمة في إعادة بناء الأنسجة التالفة.

ورق العنب غني بالفوسفور والبوتاسيوم والحديد وفيه معدن البودون المهم في عملية زيادة هرمون الاستروجين لدى السيدات عند بلوغهن سن اليأس