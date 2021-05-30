تراند اليوم : عطور عالمية من الفانيليا لصيف مشرق

بدأ صانعو العطور استخدام الفانيليا كمكوّن أساسي للعطور في بداية التسعينيات. الآن، الفانيليا هي العنصر المهيمن في عدد كبير من العطور. وبعد أن انتشرت الفانيليا بهذه الكثافة في العطور، تعدّدت الدراسات لمعرفة السبب؛ فمنهم من ركّز على ذكريات الطفولة الممتعة المرتبطة برائحة الفانيليا والدفء، فيما لاحظ البعض الآخر الليونة، التي تتمتع بها الفانيليا. وقد ساهمت كلّ هذه العوامل إلى انتشار الفانيليا بشكل كبير. ترتبط الفانيليا ليس فقط بالدفء والنعومة والرعاية، بل لديها دلالات النقاء والبساطة.

من هنا، تُصبح الفانيليا صالحة لفصل الصيف.

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" 24 فوبورغ" 24 Faubourg من هرمس Hermes: مجموعة الزهور البيضاء تحوّل هذا العطر إلى جزء أساسي من رحلات الصيف المشرقة.

" أرماني كود لونا" Armani Code Luna من جيورجيو أرماني Giorgio Armani تعكس جواً من الغموض والرومانسية مع مزيج الفانيليا وزهر البرتقال.

" بلاس فاندوم" Place Vendome من بوشرون Boucheron على الرغم من مكوّنات الفانيليا، يتميّز هذا العطر بالبعد الشرقي، بسبب إضافات الفلفل.

" بلاك أوبيوم" Black Opium من ايف سان لوران Yves Saint Laurent يمنحك إطلالة مشرقة من جهة، وقويّة من جهة أخرى، نظراً لتناقض مكوّناته بين مرارة حبة البن، ونقاوة الفانيليا البيضاء