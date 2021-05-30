تراند اليوم : عرض الآثار المصرية الغارقة في المتحف البريطاني

الخليج 365-وكالات:

يستعد المتحف البريطاني لعرض القطع الأثرية المفقودة من المدينة الغارقة المعروفة باسم "أتلانتس مصر" للمرة الأولى، بعد غرقها في مياه دلتا النيل لأكثر من ألف عام، ويفتح المعرض أبوابه من مايو حتى نوفمبر من العام المقبل، حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز" الإخباري.

وتمت استعادة التماثيل الضخمة والمجوهرات الذهبية والألواح الهيروغليفية التي كان يخشى فقدانها إلى الأبد، حيث تنتمي هذه الكنوز إلى مدينتي هرقليون وكانوب وغيرها من المدن التي بنيت على الأرض المتحولة لدلتا النيل قبل أن تدفن تحت 3 أمتار من الطمي.

وشهدت النصوص القديمة على وجود المستوطنات التي كانت بوابة لمصر قبل صعود الإسكندرية على الساحة، إلا أن هذه المراكز التجارية اختفت حرفيا في رمال الزمن حتى تم اكتشافها صدفة عام 1996.

واكتشف الغواصون هذه الكنوز في مصب نهر النيل وأمضوا ما يقرب من عقدين من الزمن في استخراجها من الأعماق، منذ بدء تجريف الأراضي، ليتمكنوا من إخراجها من هذا العمق.

وتحتوي الكنوز على لوح هيروغليفي بطول 1.9 متر يحتوي على إعلان ملكي من الفرعون "نيكتانيبو الأول"، بالإضافة إلى تمثال "حابي" الإله المصري الذي يجسد فيضانات النيل، وارتفاعه 5.4 متر.

ومن المقرر أن يتم عرض حوالي 300 قطعة أثرية ومعظمها تم استخراجها من تحت الأنقاض الغارقة بالإضافة إلى قطع مستعارة من مصر، ويركز المعرض على المزج بين الثقافات في مدن دلتا النيل، خاصة التفاعل بين مصر واليونان القديمة، وتشمل الكنوز الأخرى تمثال لـ"أرسينوي الثانية" وهي ملكة من السلالة البطلمية التي تأسست بعد أن غزا الإسكندر الأكبر البلاد