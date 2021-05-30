تراند اليوم : العاب بنات جديدة ، العاب فرايف friv ، العاب فلاش جديدة، العاب طبخ جميلة 2016

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ولعبة زوما من أشهرألعاب الفلاش على مستوى العالم لعبة تعتمد على السرعة والتركيز فى تحطيم الكرات حولك فهى لعبة يلعبها الكبير قبل الصغير لأنها ليست للتسلية فقت ، وكنها أيضاً تنمى الذكاء والإنتباه قم ب لعب لعبة زوما بالماوس فقط فطريقة اللعب سهلة جداً لعبة زوما القرد الأصلية إستمتع بها على مدونة ميكسات لعبة فلاش من اشهر الالعاب العالمية في مجال العاب الفلاش سوف تنال اعجاب الجميع.

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ولعبة السمكة و تعتبر من أجمل ألعاب الفلاش المفضلة لدى الأطفال ، لعبة السمكة تتميز بالسهولة الفائقة قم بأكل السمك الصغير وتجنب السمك الكبير حتى لا تقع فى الفخ ، لعبة مميزة ورائعة ويحبها كل من يرغب ويهوى ألعاب الفلاش السريعة لها شعبية كبرى بين الأطفال ومعظم الأطفال يبحثون عنها الآن ستجدها على العاب مكسات لعبة خفيفة وسريعة ولا تحتاج لوقت ، إستخدم الفارة لكى تستطيع لعبها بسهولة والحصول على درجات عالية ولكن بذكاء كبير لان اصدقائك لن يتركوك والسمك الكبير لن يتركك تعيش وسط المياه دون ان تكبر لذلك حاول ان تاكل السمك الاصغر منك واستخدم وسائل المساعدة التي تقابلك في طريقك وسوف تفوز.