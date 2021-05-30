تراند اليوم : فازت بـ 190 مليون يورو فتدمرت عائلتها

لندن ـ مشرق نيوز

اقتنعت البريطانية جيليان بايفورد (43 عامًا) بالمثل القائل إن “المال لا يصنع السعادة”، بعدما تحولت حياتها إلى كابوس حقيقي إثر فوزها هي وزوجها أدريان بمبلغ 190 مليون يورو في اليانصيب بتاريخ 10 اب/أغسطس 2012.

فبدل أن يجعل هذا المال من حياة الزوجين جنة على الأرض، تسبب في انفصالهما بعد 15 شهرًا، وفي انقطاع حبل الود مع عائلتها.

وسردت المرأة قصتها لـ “ديلي ميل” بكثير من الأسف، متهمة عائلتها بالجحود، إذ إن والديها وشقيقها الأصغر لا يكلمونها منذ سنة، رغم أنها منحتهم ما مجموعه 25 مليون دولار، فسددت كل ديونهم وغيرت حياتهم إلى الأحسن.

فأبواها اشتريا شقة على شواطئ اسكتلندا بعدما كانا يقيمان في مقطورة، وشقيقها بدأ يعيش حياة البذخ ويقتني السيارات الرياضية، ولم يدْعُها حتى لحفل زفافه.

وتحولت علاقتها معهم إلى طلب المال باستمرار، فلم يعد الأب يقبل السفر بالطائرة إلا في الدرجة الأولى، كما أن شقيقها يلح باستمرار عليها تمويل مشاريعه، أما زوجها ادريان فقد استقر مع امرأة تصغره بـ 16 عاما، وتتوقع أن يرتبط بها