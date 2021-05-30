تراند اليوم : العاب بنات جميلة 2016 العاب فرايف friv ، العاب فلاش جديدة، تشكيلة العاب طبخ بنات

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وموقع فرايف friv هو موقع متخصص فى ألعاب الفلاش المختلفة jeux de friv من العاب بقهر و التى تناسب جميع الأعمار والأذواق حيث يوجد بموقع فرايف مجموعة متنوعة من الألعاب مثل ألعاب الأكشن وألعاب السباقات المختلفة وألعاب البنات مثل ألعاب الطبخ وألعاب تلبيس البنات واليوم من خلال موقعنا نقدم لكم أحد ألعاب موقع فرايف الشيقة وهى لعبة candy crash نرجو ان تستمتعوا بها وهى لعبة بسيطة عبارة عن قطع مختلفة من الحلوى على شكل مثل الكرات الملونة ويجب عليك أن تجمع ثلاث كرات من نفس اللون حتى تتلاشى الكرات ويجب عليك إنهاء المهمة في والوقت المحدد كما يمكنك أن تختار المرحلة التى تلعب فيها وفى حالة تحقيقك لمزيد من المكسب فيمكنك فتح الكثير من المراحل المغلقة وبالتالى الحصول على المزيد من اللعبة.

ولدينا لعبة ماريو تعتبر من أشهر وأجمل وأقدم الألعاب التى يعشقها الكبار والصغار والتى تنمى فى الجميع روح المغامره والإصرار واللعبة عباره عن سباك يرتدى ملابسه المميزه باللون الأحمر أوالأزرق والذى يتجول فى شوارع المدينه محاربا الوحوش المختلفه ليصل فى النهايه الى الأميرة الصغيرة التى إختطفها التنين وفى أثناء طريقه إليها يجمع الذهب الموجود داخل الأحجار المعلقه فى الهواء كما يجمع الفطر الذى يتغذى عليه ليصل إلى أكبر حجم ممكن يمنعه من الموت أو من نهاية المحاوله ويحاول أيضا القفز من فوق المواسير محاولا تفادي السقوط فى الحفر المختلفه ويمكنه أن ياخذ الوردة السحرية التي تمكنه من ضرب النار او النجمة الذهبية التي تمكنة من قتل الوحوش عند الإصطدام بها أرجو أنا تنال اللعبه إعجابكم كما أرجو أن تساهموا فى نشر اللعبه ومشاركتها مع أصدقائكم عبر وسائل التواصل الإجتماعى والمنتديات المختلفه ليحصل الجميع على المتعه والإثاره من اللعبه الشيقة واليكم أيضا هدية عبارة عن لعبة جميلة هي لعبة المزرعة السعيدة وهي اللعبة التالية.

و لعبة جاتا تم تصميمها على طريقة الأفلام البوليسية حيث المطاردة المستمره بين الشرطة والعصابات المسلحه و لعبة جاتا مثيرة جدا لمحبي أفلام الأكشن وهى عبارة عن رجل يتجول فى شوارع المدينة ليقوم بسرقة السيارات المختلفة لتبدأ بينه وبين الشرطة مطاردات مثيرة يجب على اللاعب خلالها أن يتجنب الوقوع فى المخالفات والتى تتمثل فى الإصطدام بالسيارات الأخرى أو قتل أحد الأشخاص كما أن اللعبه توفر لك العديد من الشفرات لكى تحصل على المزيد من الإثارة مثل شفرة الأسلحة المختلفة وشفرة المياه وشفرة الدبابة وهى لعبة خفيفة التحميل وبسيطة ومنتشرة على أجهزة الحاسوب المختلفه ولها شعبية كبيرة بين الكبار والصغار. أرجو أن تنال اللعبة رضاكم كما أرجو نشرها بين أصدقائكم من محبي الأكشن والإثاره على صفحات التواصل الإجتماعى والمنتديات المختلفة لتتشاركوا جميعا هذه المهمة المليئة بالمفاجئات.

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