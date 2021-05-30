تراند اليوم : لن تتناول "الكاتشاب" إذا قرأت هذا الخبر

دبي - مشرق نيوز

يحب كثيرون الـ"كاتشاب" وذلك لطعمه اللذيذ، لكن هل تعلمون ما هي المكونات التي يصنع منها هذا الشراب؟

عندما يرغب أحد بشراء الكاتشاب، عليه أن يتذكر هذه الأسباب الثلاثة التي تدفعه للابتعاد عنه:

1- فهو يحتوي على تركيز عالي من شراب فركتوز الذرة: هذا الشراب مصنع من ذرة معدلة وراثياً بشكل مضر وبه نسبة سموم، كما أنك بمجرد تناوله فإنه يتسبب في ارتفاع سكر الدم بنسبة كبيرة، وربما يتلف نسبة من أنسجة الكبد.

وأثبتت دراسات عديدة أن تناول كميات كبيرة من شراب الفركتوز المعدل يؤدي إلى زيادة نسبة الإصابة بأمراض القلب والسمنة والبول السكري، بالإضافة إلى تسببه في إضعاف جهاز المناعة.

وفي تحليل حديث له، تم اكتشاف احتواؤه على نسبة من الزئبق، وهو شديد السمية للجسم، لذلك ينصح الأطباء في أميركا هذه الأيام بتجنب تناول أي أغذية تختوي على شراب فركتوز الذرة.

2- يحتوي الـ"كاتشاب" على خل مقطر وسكر: الخل المقطر أيضاً غير صحي ويُصنع من ذرة معدلة وراثياً، إضافة لأن ملعقة واحدة من الـكاتشاب تحتوي على 4 غرامات من السكر، وهي كمية غير صحية مطلقاً.

3- الـ"كاتشاب" ليست له أية قيمة غذائية: في النهاية يجب أن نعرف أنه ليست له قيمة غذائية، لا ألياف ولا بروتينات مفيدة، كل ما يحتويه هو معجون الطماطم مضافاً إليه الكيماويات والسكريات المعدلة وراثياً السابق ذكرها