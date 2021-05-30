تراند اليوم : افعى سامة داخل كرسي الحمام في حيفا

القدس المحتلة / مشرق نيوز

أصابت اسرائيلية في مدينة حيفا حالة رعب وهلع حين شاهدت أفعى بطول ما يقرب المتر في كرسي الحمام.

وقالت الاسرائيلية انها اعتقدت للوهلة الأولى أن ما تشاهده قطعة من القماش أو حزام سقط بطريقة الخطأ، ولكن الصدمة اصابتها لدى اكتشافها بأن ما تشاهده افعى.

وعلى الفور قام الاسرائيلية بطلب النجدة من خلال محاولتها الاتصال ببلدية حيفا ولكنها لم تنجح بذلك، ليصل صائد الافاعي الذي استطاع التعامل مع الافعى والامساك بها وفقا لما يظهر بمقطع الفيديو، ويظهر كيفية سيطرته على الافعى داخل كرسي الحمام والتي تبين بأنها سامة .

وأشار موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" اليوم الاثنين الى انه ووفقا لصائد الافاعي بأنه يمكن للأفعى الوصول الى كرسي الحمام من خلال دخولها خطوط الصرف الصحي، والذي تدخله بحثا عن فرائسها خاصة الفئران التي تعتبر خطوط الصرف الصحي مكانها الطبيعي، وينصح الاسرائيليين خاصة من يسكنون الطابق الأول من العمارات السكنية أو البيوت تفقد الحمامات لدى دخولها، لسهولة وصول الافاعي الى هذه المواقع لقربها من خطوط الصرف الصحي