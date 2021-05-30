تراند اليوم : هل أنت ذكية؟.. اكتشفي نفسك

الخليج 365:

بين الثقة والغرور شعرة، فهل تؤدي الثقة المبالغة أحياناً إلى انخداعنا بقدراتنا ومهارتنا الشخصيَّة، إليك أهم المؤشرات التي تحدِّد إن كنت ذكية كما تعتقدين، وفقاً لما ذكر في موقع «فيتني الإلكتروني»:

1- الصراع الدائم مع الآخرين

الذكاء لا يتجزأ، والشخص الذكي هو من يكون كذلك في كافة جوانب حياته، بما في ذلك علاقاته مع الآخرين، فصراعك الدائم مع الغير لإثبات صحة وجهة نظرك، قد يكشف مشكلة ما في أسلوب تفكيرك وتعاطيك مع الأمور بشكل عام، كما يعكس رؤية محدودة، وليس ذلك من سمات الذكاء.

2 - الانهماك والتشتت المستمر

هل تشعرين بأنَّك في حالة قتال مستمر لإنهاء مهامك المتعدِّدة؟ تشعرين دائماً بالانهماك والانهاك بسبب عملك؟ يؤسفنا أن نخبرك أنَّ ذلك دليل فوضويَّة، وقد يعاني كُثر من تلك المسألة، واضعين اللوم دائماً على ضيق الوقت، أو ضخامة وعدد المسؤوليات، إلا أنَّ إدارة «الوقت والطاقة» هي مهارة جميع الناجحين والأذكياء، وسر الاستمرار في النجاح والحفاظ عليه.

3- إهمال القراءة

القراءة هي أداة أساسيَّة في السعي من أجل التنمية الذاتيَّة المستمرة، فإذا كنت تفضلين التسلية السهلة كمتابعة الأفلام والمباريات وألعاب الفيديو، على حساب الكتب فأنت تظلمين ذاتك ولا تعين ما فاتك، فيكفي أنَّ سر نجاح كثير من العظماء هو تشوقهم للقراءة وحبِّ المعرفة.

4- الفشل المهني

إذا كانت الحياة المهنيَّة تشكل جزءاً ضخماً من خبراتنا وتستغرق منَّا وقتاً واهتماماً كبيرين، فبدهي أن تكوني قادرة على تحقيق قدر من النجاح فيها، خاصة إذا كانت وظيفتك تطابق خبرات دراستك، وإذا كان العكس، فلا بد أن تعرفي كيف تستفيدين من الصعوبات وتطويعها للوصول إلى النجاح، فعدم محاولتك تطوير ذاتك وتمسكك بوظيفة متواضعة طوال الأعوام الماضية وعدم التفكير في حل أفضل، يجعلك تبدين أقل ذكاءً.

5- الثرثرة

الإنصات دليل حرص وتأنٍ، على عكس الثرثرة المستمرة التي تعكس طابعاً متسرعاً غير رزين، خاصة إذا علمنا أنَّ الشخص كثير الكلام غالباً ما يقع في زلات اللسان، وأنَّ الصمت أو التفكير قبل الحديث يعكس حكمة ويجنبك كثيراً من المشكلات.