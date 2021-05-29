تراند اليوم : مثير جداً: لماذا هتفت أنصار منتخب إنجلترا للدولة الإسلامية (داعش)

مرسيليا- الخليج 365:

ردد مشجعون أنصار للمنتخب الإنجليزي شعارات وهتافات لصالح الدولة الإسلامية- داعش، فما كان للشرطة الفرنسية إلا إطلاق، غازات مسيلة للدموع بهدف تفريقهم بمدينة مرسيليا.

فقد ردد المشجعون شعارات مثل" أين داعش"، واحتدمت المواجهات قرب حانتين قصدهما المئات من مشجعي المنتخب الإنجليزي، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويرجح أن يكون شبان فرنسيون من أبناء المدينة قد هاجموا، في البداية، المشجعين البريطانيين مما أدى إلى توتر الوضع.

واضطر عدد من المحلات التجارية والمطاعم في منطقة المواجهات إلى إغلاق الأبواب خشية حدوث أضرار، فيما شوهد مشجع إنجليزي مضرجا بدمه عقب المواجهة مع الشرطة.

وتتزامن المواجهة الأخيرة في مرسيليا مع استضافة فرنسا نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا التي تجري مبارياتها في 9 مدن وسط تشديدات أمنية مكثفة جراء تهديدات إرهابية.