تراند اليوم : مشاهدة مسلسل "باب الحارة" الجزء 8 الثامن الحلقة 5 الخامسة كامله اون لاين يوتيوب HD

مسلسل باب الحارة 8 الموسم الثامن|مسلسل باب الحارة الجزء الثامن |قصة مسلسل باب الحارة رمضان 2016: تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل باب الحارة خلال حقبة ثلاثينات القرن الماضي، مع نقلة زمنية بحدود العام تقريبًا، ضمن الإطار ذاته لحكاية (باب الحارة) الافتراضية، وشخوصها، وستكون (حارة الضبع) وأهلها أكثر انفتاحًا على الحارات الأخرى، والحياة في فضاء الشام الأوسع. كما سيلقي المسلسل الضوء علي التطور الاجتماعي للشام، وعلي الحركة النسائية نحو التعلم والمشاركة الفعالة في المجتمع. طولة: عباس النوري | صباح الجزائري | أسعد فضة | أمية ملص إخراج: ناجي طعمي.

تبدأ أحداث الحلقة بمشهد كوميدي من الرقيب مزين فتوح من حلب الذي يخبره أن عليه أن يقبض على من يحاول إشعال الفتنة في دمشق فيقوم الرقيب الغبي بمصادرة أدوات إشعال النار من الناس ما يثير غضب أبو جودت.أما النمس فيتشغل غباء الرقيب مزين ويوهمه أنه شخصية مهمة في دمشق وعلى علاقة جيدة مع المسؤولين. بينما يتحدث النمس لأول مرة بحبيبته منور.

أما الضابط الفرنسي جان فينفذ خطة الكومندان ويزور المهنس السوري زهدي عبد الكريم في منزله ليبني معه صداقة فيما يبدو زهدي أنه متأثرا بالثقافة الفرنسية ويريد تغيير عقلية أبناء دمشق. إذ يعرض خدماته على الفرنسيين. وبعدها يدخل المهندس زهدي إلى حارة الضبع ويلتقي أبو جودت. أما الفتاة الهاربة التي ظهرت في الحلقة الأولى فتعمل في بيت زهدي كخادمة.

أما أبو عصام فينتظر حتى ينتهي العيد ويكلم سمعو من أجل أن يطلق زوجته ولكن الأخير يرفض طلاق زوجته دلال. وما زال العقيد معتز يفكر بشراء صفقة الطحين مع عبدو.

ويمكنكم مشاهدة مسلسل باب الحارة من هنا متمنين لكم أوقات سعدية وكل عام وأنتم بألف خير.