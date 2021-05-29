تراند اليوم : شاهد كيف إحتلفت مواقع التواصل الفلسطينية بـ #عملية_رمضان !!

غزة-الخليج 365:

احتفى الفلسطينيون على مختلف انتماءاتهم التنظيمية بالهجوم المسلح الذي وقع في مدينة تل أبيب، وأدى لمقتل 4 إسرائيليين وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة، من خلال توزيع الحلوى في المدن المختلفة، وعبر إطلاق هاشتاغ خاص بالهجوم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورا لإقدام فلسطينيين على توزيع الحلوى في مدن بالضفة الغربية وقطاع غزة احتفاءً بالهجوم. فيما أطلق نشطاء هاشتاغ حمل اسم "عملية رمضان"، بالإضافة إلى هاشتاغ آخر حمل اسم "الانتفاضة مستمرة".

وأظهر مقطع فيديو من مخيم الدهيشة في بيت لحم، مسيرة لعشرات الشبان الذين خرجوا احتفاءً بالعملية وهم يرددون هتافات تدعو لمزيد من العمليات.

كما نشر فيديو من البلدة القديمة في القدس وسط احتفالات رمضانية امتزجت بالاحتفاء بالعملية التي وقعت في تل أبيب.

وكتب أبو مسلمة بلال عبر "فيسبوك" ضمن هاشتاغ #عملية رمضان "الخليل أخت غزة بالرضاعة".

فيما كتب "براء أبو محمد "انثروا جثث الصهاينة على رؤوس الجبال.. كي لا يقال جاع كلب على أرض فلسطين". وسط تفاعل من المشاركين عبر صفحته بالتكبير وتأييد العملية.

وكتب "أبو محمد ناهض" عبر هاشتاغ #الانتفاضة مستمرة "اللهم لك ثرت"، مرفقا إياها بصور من العملية كتب على إحداها "اللهم لك ثرت .. وعلى عدوي أفطرت".

وكان التفاعل عبر "تويتر" أكثر مع الهاشتاغات ذاتها، وغرّد الناشط الحمساي المعروف، أدهم أبو سلمية، "ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة .. نتنياهو وليبرمان وأردان في مكان #عملية_رمضان".

( ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة)

نتنياهو وليبرمان وأردان في مكان #عملية_رمضان pic.twitter.com/vJuBohvXwo

— أدهم أبو سلمية #غزة (@adham922) June 9, 2016

فيما غرد المحلل السياسي عدنان أبو عامر "قدر الخليل جنوب الضفة الغربية أن تبقى أيقونة الانتفاضة، ففيما تفاءلت إسرائيل بتراجع الهجمات، قدم "الخلايلة" تهنئة رمضان على الطريقة الفلسطينية".

قدر الخليل جنوب الضفة الغربية أن تبقى أيقونة الانتفاضة،ففيما تفاءلت إسرائيل بتراجع الهجمات،قدم "الخلايلة" تهنئة رمضان على الطريقة الفلسطينية

— عدنان أبو عامر (@adnanabuamer1) June 8, 2016

وغرّدت مذيعة "الجزيرة" سلمى الجمل "#عملية_رمضان اليوم أحسن ردّ على قصص نسمعها عن "عملية سلام" عبثاً يحاول البعض بعثها بعد أن صارت رميم.. #صلية_كارلو".

#عملية_رمضان اليوم أحسن ردّ على قصص نسمعها عن "عملية سلام" عبثاً يحاول البعض بعثها بعد أن صارت رميم