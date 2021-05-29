تراند اليوم : أغرب زواج في غزة!!

زواج غريب في غزة!!

الزوجة السلفة تصبح ضرة.. والضرة تصبح سلفة..

غزة- الخليج 365- أحمد المشهراوي:

في غزة التي تشهد انتفاضات متتالية لرد الغزاة، وهبات متتابعة في وجه المحتل، وحروب متوالية يتصدى فيها الشباب بصدورهم لآليات الاحتلال.... فيسقط الشهداء من الرجال الواحد تلو الآخر، حتى يصل في البيت الواحد الشهداء إلى اثنين أوثلاثة أوأربعة، وتتعالى الخنساوات في الصبر والتضحية والفداء، وترمل النساء، وييتم الأطفال.

فقد شهدت مدينة غزة، زاوجاً في إحدى العائلات، عندما استشهد الشاب (ر.ص) 23 عاماً في عملية بطولية نفذها داخل فلسطين المحتلة، حيث كان متزوجاً من اثنتين، كون الأولى لم تنجب، فاضطر شقيقه (ن.ص) للزواج من زوجة شقيقه الشهيد الأولى، علماً بأنه متزوج، فيما تزوج شقيقه الاصغر (أ.ص) الأعزب من الثانية، وذلك على عادة أهل غزة، فأصبحت السلفة (زوجة الشهيد الأولى) ضرة لسلفتها.

ولم تلبث الأمور كثيراً، حتى استشهد مؤخراً الشقيق (ن.ص) في عملية اغتيال إسرائيلية مدبرة، ليتزوج الأشقاء من زوجتي أخيهم، ومنهم (أ.ص) الذي تزوج إحداهن، وأخ آخر من الزوجة الثانية، لتصبح بذلك الضرة سلفة من جديد.. وذلك في مشهد يدلل على الرابط الاجتماعي والحفاظ على أبناء الأخ اللذين باتوا أيتاماً من الأب