تراند اليوم : نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة سوهاج 2016 الشهادة الاعدادية برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعلم المصرية

نقدم لكم طلابنا الاعزاء في جمهورية مصر العربية نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة سوهاج 2016 الشهادة الاعدادية برقم الجلوس موقع مديرية التربية و التعليم بسوهاج فلقد اعلنت وزارة التربية والتعليم بان الادارات التعليمية في جميع المحافظات بحالة الاستعداد القصوى حتى يتم صدور نتيجة الشهادة الاعدادية 2016/2015 الدور الثاني لكل الطلبة ويمكن بعدها لجميع الناجحين في نتيجة ملاحق الصف الثالث الاعدادي 2016 التقدم الى المدارس الثانوية العامة او الدبلومات الفنية على حسب درجة القبول في المحافظة الخاصة بها وسوف يعتمد المحافظين نتائج ملاحق الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادى الدور الثاني لكل المحافظات وجه قبلي وبحري.

واعتمد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، منذ قليل نتيجة الدور الأول "دور مايو" 2016 للشهادة الإعدادية بالمحافظة، حيث بلغت نسبة النجاح 72%. ومن جانبه قال عبد الجواد عبد العال وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إنه تقدم للامتحان 66744 طالبا وطالبة بجميع الإدارات التعليمية، وحضر الامتحان 66503 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الحاصلين من الطلاب على الدرجات النهاية 36 طالبا، فيما حصلت 10 مدارس على أعلى الدرجات، وحصلت إدارة سوهاج على المركز الأول بنسبة 65% فيما حصل مركز طهطا على 62%.ومركز أخميم على 61 %.

وكما هو الحال في نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 الدور الاول فان نتائج الامتحانات في الدور الثاني ستصدر تباعاً وفي كل محافظة بشكل منفرد، وتقوم وزارة التربية والتعليم بنشر نتائج الصف الثالث الاعدادى الدور الثاني 2016 على موقع الوزارة الرسمي لبعض المحافظات فقط في الحين الذي يتم تقديم نتيجة الشهادة الاعدادية لغالبية المحافظات على موقع مديرية التربية والتعليم لكل محافظة.

النتيجة من هنا

ويمكن للطلبة مشاهدة و معرفة نتيجة ملاحق الشهادة الاعدادية الدور الثاني 2016 محافظة القاهرة ، الاسكندرية ، القليوبية ، الجيزة ، الفيوم ، البحيرة ، كفر الشيخ ، مطروح ، قنا ، اسوان ، الاقصر ، بني سويف ، المنيا ، سوهاج، دمياط ، اسيوط ، المنوفية ، الغربية ، الشرقية العريش و شمال سيناء ، جنوب سيناء الغردقة ، البحر الاحمر ، الجيزة.