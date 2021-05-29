تراند اليوم : الدمعة الحمراء الحلقة 4 ،، مسلسل الدمعة الحمراء الحلقة الرابعة بجودة عالية

في أحداث مسلسل "الدمعة الحمراء"الجديدة يتضح لنا أنه هناك خلاف بين إحدى القبائل المجاورة والشيخ العراف، وتبين أن اللص الذي دخل على أرض "العراف" وحاول سرقتها من تلك القبيلة، إلا أنه قد أعيد إلى دياره بطريقة مشينة.وفي مسلسل الدمعة الحمراء غضب أهل القبيلة وبدأ كباره بالتخطيط للانتقام من العراف وقبيلته، إلا أن خطوتهم الأولى كانت بدأ السير نحو قبيلة الفاضل كي يكسبونهم لصفهم.

وفي هذه الحلقة يصل العراف إلى ديار الشيخ الفاضل كي يطمئن على الضيوف ويكرمهم.وأخيراً يعد الدمعة الحمراء مسلسل من البيئة البدوية، يروي حكاية عشق يفوق الخيال ووفاء يتفوق على الموت، ويعتبر المسلسل من أروع ما كتب الأمير الراحل محمد الأحمد السديري، حيث كتب بقالبٍ نجدي يجمع ما بين الحب العذري والفروسية والشجاعة والتضحية.

المسلسل بطولة تركي اليوسف وعلا الفارس وعبد المحسن النمر وعبير عيسى، ومن إخراج حسام حجاوي، أما السيناريو فقد كتبته وفاء بكر، والمسلسل إنتاج مشترك لـ "O3" و"شركة عصام حجّاوي. وشارك في التمثيل أكثر من 130 فناناً يضمون نخبة من نجوم السعودية والخليج والأردن، وخصّ الفنان راشد الماجد المسلسل بـ 15 أغنية من أشعار الأمير محمد الأحمد السديري.

المسلسل من هنا