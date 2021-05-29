تراند اليوم : شاب طعن جاره.. فكان الزّمن بطل القصة لإحلال السلام

غزة-الخليج 365(وكالات):

أربع سنوات مرّت على الحادث.. لكنّ العائلة لم تقبل بتوقيع ورقة الصلح إلا قبل عام واحد فقط، بعد محاولات عدة من رجالات الإصلاح والحل والربط لاحتواء الموقف، وأخيرًا قبلت على ألا ترى القاتل أو أيًّا من أفراد عائلته داخل المدينة! ما هي تفاصيل هذه القصة؟.

ابني قاصر!!

يخبرنا مدير الشعائر والإصلاح في محافظة رفح حسين أبو عيادة تفاصيل هذه القصة ويقول: "حدث عراك بين شابين لم يبلغا الحلم، تحوّل إلى جريمة قتل، إذ طعن الشاب جاره فتوفي الأخير على الفور، فكان الرد الأولى واللحظي من عائلة المقتول هو حرق منزل عائلة القاتل وتهجير عائلته خارج حدود المدينة".

لكن هل انتهت القصة عند هذا الحد؟!، يقول أبو عيادة لـ "فلسطين": "لا، لم تنتهِ فوالد القاتل لم يعر للقضية أي اهتمام لا من قريب ولا من بعيد حول الحادثة، وكأن ابنه لم يقتل أحدًا"، منوهًا إلى أنه كلما حاول رجال الإصلاح الحديث معه ليأخذ موقفًا، يتعلل بأن ابنه قاصر لا يفقه شيئًا وكيف له أن يؤذي أحدا وأنه لم يقصد القتل.

في هذه الحالات –والقول لأبي عيادة– وفق العرف والعادات والتقاليد وتطبيق أخلاق الإسلام، فإن على عائلة القاتل أن تصدر بيانًا تبرأ فيه إلى الله من فعل ابنها القاتل وتستنكر الجريمة النكراء التي حدثت بحق المقتول وعائلته، وتدعو جميع الجهات المختصة للقيام بدورها من أجل إرساء الأمن والأمان، وما شابه، وهو ما يكون له عظيم الأثر على عائلة المقتول وتطييب نفوسهم.

رحيل عن المدينة

غير أن عدم قيام والد القاتل بأي مبادرة مستهترًا، كان كمن يصبّ البنزين على النار، ويزيد أوجاع عائلة المقتول، مما أدى إلى تعنتها وأخذها وقتًا طويلاً حتى استطاعت أن تتعالى على جراحها وتوافق على عقد الصلح، وتقبل بأن والد القاتل كان على جهل بما يجب أن يقوم به تجاه عائلة المقتول، ولسان حال عائلة المجني عليه يقول كيف لطفل حتى وإن لم يبلغ الحلم، أن يمسك بسكين في يده ويتعرض فيها لأي شخص، هل حقًا هو لا يدرك حجم خطورة فعلته؟، إن الطفل الصغير ابن السنوات الخمس يعرف أن السكين يمكن أن تسبب له الأذى ويبتعد عنها، فما بالك بمن بلغ الرابعة عشرة من العمر؟.

كل هذه التساؤلات لم تمرر مبررات صغر عمر القاتل أمام عائلة الضحية مما دفعها إلى لجوء إلى المحاكم لتوقيع أقصى عقوبة ممكنة بحق القاتل.

مع مرور الوقت، تم عقد راية الصلح بعد حل الأمر وديًا وتطييب عائلة المقتول، واكتفت المحكمة بما قضاه الشاب في السجن من مدة محكومية، مع دفع تعويض مالي أقل من الدية بقليل لعائلة المقتول، وتوقيع شرط بعدم دخول القاتل بعد الإفراج عنه من السجن أو والده أو إخوته إلى المدينة، احترامًا لمشاعر العائلة الأخرى حتى إشعار آخر.

فورة الدم

ويعلق بقوله: "الزمن كفيل بحل المشكلة وتخفيف وطأة الوجع على العائلة، لكن يجب ابتعاد طرفي المشكلة، أمّا أن يبقى القاتل حرًا طليقًا أمام عائلة المقتول، فإنه يزيد الوجع ويوغر في الصدر وقد يؤدي إلى تفاقم الأمور لا حلها".

في ختام حديثه، يشير أبو عيادة إلى "فورة الدم" وهي رد الفعل الأولي واللحظي من بعض العائلات، وغالبًا ما يتمثل في حرق منزل المعتدي أو الجاني، منوهًا إلى أن هذه العادة بدأت تتقلص نوعًا ما في مدن وأحياء قطاع غزة.

ويقول أبو عايدة: "ما ذنب عائلة ليحرق منزلها، ويشرد أطفالها وكبار السن فيها ونساؤها بسبب فعلة شخص ما، هل الحرق سيعيد المقتول؟ أو يشفي غليل عائلته؟، "لا" لكن الحرق يوقع أهل الحق في الخطأ ويصبح عليهم جزء من المشكلة، فحقهم الاقتصاص من القاتل لا عائلته".