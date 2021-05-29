تراند اليوم : ارطغرل 105 موقع النور : الحلقة 105 قيامة ارطغرل الحلقة 105 مترجمة للعربية

نشر موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 105 مترجمة للعربية، وتسرد الحلقة 105 من مسلسل قيامة ارطغرل صراع أرطغرل مع الجواسيس ،سعد الدين كوبيك تحديداً الذي حاول إغتيال السلطان علاء الدين بسهم سام، وصراعه أيضاً مع الصليبين وأسره لقائد قلعة كاجيهسار أريس.

ونشبت في الحلقة 105 قيامة قيامة ارطغرل معركة دامية بين أرطغرل ورجال اريس الذين دخلو متخفين للقلعة إنتهت بأسر أريس وإستشهاد عبد الرحمن.

سعد الدين كوبيك الذي دبر محاولة اغتيال السلطان علاء الدين ينقذ السلطان بنفسه منها ويحول مسار السهم ليقتل أحد الحراس ، ويعم الغضب لدى السلطان الذي يطلب بالمجئ بالمسؤول عن محاولة الاغتيال، والتي يلصقها كوبيك بالفارس أرطغرل.