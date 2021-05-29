تراند اليوم : مواطن يحتفل بعيد ميلاده وزوجته بطريقة غير تقليدية

غزة / الخليج 365

بطريقة غير تقليدية ومألوفة في قطاع غزة المحاصر، احتفل المواطن سامي عكيلة من مدينة غزة بعيد ميلاده وزوجته.

وكتب عكيلة وهو أكاديمي في مجال الصحافة والإعلام عبر صفحته على "فيسبوك" أمس: "كان الاحتفال عبارة عن زيارة للمرضى في مستشفى الشفاء بغزة بمشاركة العائلة".

واضاف: "لقد عدنا بسعادة لا يمكن أن تعوضها كل الاحتفالات في أفخم الفنادق. إنها السعادة بسعادة الآخرين".

"أُطلعكم على تجربة خاصة ليس من باب التفاخر لا سمح الله، إنما بقصد أن تُعمّم وتصبح عادةً إن أعجبتكم".

ويشهد القطاع الصحي في غزة من أزمات متعددة أبرزها نفاد وقود المولدات التي تُشغل المستشفيات، ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.







