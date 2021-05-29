تراند اليوم : أطعمة ترفع نسبة الذكاء عند الاطفال

ثبت علمياً أن هناك علاقة وثيقة بين تغذية الطفل وبين زيادة معدل الذكاء لدى الطفل منذ الصغر؛ وأن هناك أصناف من الطعام تساعد في زيادة معدلات الذكاء لدى الطفل، وأخرى تسبب الكسل ونقصان معدلات الذكاء لدى الأطفال، ومن هذه الأطعمة:

أولاً: الأطعمة التي تساعد على رفع معدل الذكاء عند الطفل:

• زبدة الفستق والحليب الكامل الدسم:

ثبت علمياً أن زبدة الفستق والحليب الكامل الدسم والبيض والبروتينات والسمك من الأطعمة التي تساعد بشكل كبير على زيادة معدلات الذكاء لدى الطفل، لأن الأحماض الدهنية من نوعية أوميجا "3 " لها فوائد كبيرة جداً لعقل الإنسان، علاوة على أنها تمنع الإصابة بالإحباط فضلاً عن أن لها تأثير كبير على عملية التعلم، ففي إحدى إحصائيات الصادرة عن منظمة معايير الطعام البريطانية تم التأكيد علي أهمية أن يتناول الطفل وجبتين من الأسماك علي مدار الأسبوع لما يحويه من فيتامينات نافعة بشكل كبير للطفل.



• الكبدة:

تأتي الكبدة على رأس قائمة المواد البروتينية، فضلاً عن أنها تساعد على زيادة تدفق الدماء والأوكسجين لمخ الطفل، وتمنح المخ الحيوية والنشاط والطاقة وتعمل على تنشيط ذاكرة الطفل وإلى جوارها تقف الأسماك بأنواعها والمحار والدجاج المنزوع الجلد.



• الفواكه:

يعد فيتامين سي عنصراً هاماً جداً لصحة الطفل ولذكائه، وطبقاً لدراسة أجرتها مؤخراً جامعة بون السويسرية فإن فيتامين سي المتوافر بكثرة في الفواكه مثل المانجو والمشمش والعنب الأحمر؛ يؤدي إلى منح الطفل قدرة ذهنية عالية وذاكرة قوية وحادة؛ نتيجة لاحتواء هذه الفواكه على عناصر طبيعية وإنزيمات قادرة على شحن خلايا أعصاب المخ، ومن ثم فهي تزيد من قدرة الطفل على التركيز.



• الحبوب:

لا تقل في أهميتها عن البروتين أو الفواكه، ومن أهم هذه الحبوب القمح والذرة والفول السوداني؛ فتجهيز طبق للطفل مخلوط من هذه الحبوب مع اللبن يؤدي إلى مد جسم الطفل بالطاقة والنشاط والحيوية؛ فما تحويه الحبوب من دهون وأحماض أساسية يحتاجها جسم الطفل وتساعد علي نموه.



بجانب كل ما سبق ينصح بممارسة الرياضة فهي عنصر هام وأساسي لصحة الطفل، ويفضل ممارسة ساعة من التمرينات الرياضية بشكل يومي للطفل.



ثانياً: الأطعمة التي تسبب الكسل والوخم للطفل:

• الهامبورجر والوجبات السريعة:

يأتي الهامبورجر والوجبات السريعة في مقدمة الأطعمة التي تساعد على الوخم والكسل عند الأطفال، فالهرمونات تعمل إلى امتصاص الكالسيوم من الجسم بصورة عشوائية وتنشط الغدة الصنوبرية؛ لذلك فهو يعد من أسوأ الأطعمة التي تسبب الوخم والكسل للأطفال، ومن ثم نقصان معدلات الذكاء.



• الحلويات والشوكولا:

تساعد الحلويات والشوكولا في تقليل رغبة الطفل في تناول الفاكهة والخضروات والحبوب والأطعمة الأخرى الغنية بالمواد المغذية وتسبب مشاكل صحية للطفل فيما بعد.



• الملح:

يعد الملح عنصراً ضاراً جداً للطفل، ولا فائدة في تناول الطفل للملح بشكل متزايد؛ فالقليل من الملح يكفي ويفضل تناول نصف ملعقة على مدار اليوم في الأطعمة المتناولة.



• الكيك والبسكويت:

يحتوي الكيك والبسكويت على دهون وسكريات عالية للغاية؛ وتلك النسبة العالية من السكريات في الكيك والبسكويت؛ لا ينبغي أن يتناولها الطفل كثيراً، لأنها تؤثر سلباً على مقاييس الغذاء المتوازن.



• المرطبات:

غالباً ما تحتوي المرطبات على سكر أو حوامض؛ ومن ثم فهي تؤثر سلباً على أسنان الطفل، والمشكلة تكمن في أن الأطفال يتناولونها بكثرة ومن ثم تجعل الطفل لا يقبل على تناول الأطعمة الأخرى المغذية.



• الصلصات:

غالباً ما تحتوي الصلصات على زيوت كثيرة؛ لذا يمكن استبدالها من خلال استخدام الخضار والكسترد المصنوع من الحليب المقشود.



لذا ينبغي الحرص على تقديم الوجبات الغذائية التي تساعد في زيادة معدلات الذكاء لدى الطفل وتسهم في إبعاد الطفل عن الوخم والكسل.