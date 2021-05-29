تراند اليوم : ما هي أسرار نجاح حلويات العيد؟

مع وداعنا لاخر ايام شهر رمضان واقتراب عيد الفطر المبارك تبدأ الاستعدادت بكل بيت لتحضير حلويات العيد من الكعك والبسكويت والمعمول والغريبة ، ولضمان عملية خبز ناجحة تقدم خبيرة الإدارة المنزلية مجموعة من النصائح لربة البيت تساعدها على عمل أفضل حلويات لعيد سعيد ..

1- معايرة المواد المستخدمة وقياسها بدقة، إما عن طريق الميزان أو المعايير الخاصة سواء الكوب أو الملعقة.

2- التأكد من نوع الدقيق المطلوب للوصفة، فمع اختلاف النوع تتفاوت النتيجة، ويكون عادة الدقيق المتعدد الأغراض هو الأنسب للاستخدام.

3- لا يُستبدل الزبد بالزيت ولا بالسمن في الوصفة ما لم يتم ذكر ذلك حتى لا يؤثر على العجين.

4ـ يجب التعرف على نوع الخميرة المُستخدمة، فمنها الجافة أو الفورية ، أو التي تتفاعل مع الماء الدافيء أو النوع الذي يتفاعل مباشرة عند إضافته للمكونات.



5- تُحفظ الخميرة في علبة مُحكمة الإغلاق في مكان جاف بارد، ولا يُفضل وضع ملعقة مبللة فيها.

6- يجب التأكد من صلاحية الخميرة، وذلك بإذابة القليل منها في وعاء به ماء دافيء مع قليل من العسل أو السكر لسرعة التفاعل وتترك لمدة خمس دقائق، وفي حالة صلاحيتها ستظهر بعض الفقاقيع على السطح مع تغير الكثافة والفوران .

7- عند استخدام الخميرة في المعجنات يراعي إذابتها في الماء الدافيء وليس الساخن وتجنب إضافة الملح حتى لا تفسد ، مع إضافة سكر أو عسل مباشرة عليها إن وجد في الوصفة.

8- يجب التأكد من حرارة الفرن فإذا كانت الحرارة المطلوبة هادئة فهذا يعني أن تكون درجة الحرارة 140 درجة مئوية، وإذا كانت متوسطة فتعني 170 درجة مئوية، اما إذا كانت درجة الحرارة المطلوبة عالية فتكون 200 درجة مئوية.

9- لا يجب الإسراف في استخدام الدقيق أثناء فرد العجين، حتى لا يُصبح يابساً عند خبزه

10- يراعى تسخين الفرن لدرجة الحرارة المطلوبة قبل الخبز بربع ساعة على الأقل.