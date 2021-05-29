تراند اليوم : كيف تجهزين للعيد ؟

العيد مناسبةٌ لطيفةٌ كريمةٌ تعود فيها البسمة إلى الشفاه والفرحة إلى القلوب ويتجلى فيها كرم الضيافة وخشوع النفوس واطمئنانها بالشكر والحمد والثناء وإسعاد الفقراء والأقارب والأطفال والزوجين خاصة.

كيف تقضي الأسرة فرصة العيد وكيف يشعر الأزواج والزوجات بالعيد وكيف يستغلونه كمناسبةٍ لتجديد الود والحياة، لعيدٍ أكثر سعادةً ومرحًا نقدم لكِ تجهيزات العيد:

تجهيزات قبل العيد:



ـ رتبي ما يخص خروجك وعائلتك قبل العيد بيومين، أي جهزي ملابس أولادك وزوجك وجميع الأغراض وضعيها في أماكن قريبة ومناسبة.

ـ رتبي منزلك قبل العيد لتقللي من الوقت الذي ستمضينه في ترتيبه قبل خروجك.

ـ احرصي على النوم مبكرًا أنت وزوجك ليلة العيد (قدر الإمكان ) لتستيقظي مبكرةً ونشيطةً وبنفسيةٍ طيبةٍ.

ـ بعد صلاة الفجر أكثري من الاستغفار ولا تنسي أذكار الصباح والتكبير والتهليل.

ـ جهزي تمراتٍ يتناولها زوجك وأولادك قبل الخروج إلى صلاةٍ العيد اتباعًا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وجهزي أيضًا طبقًا من الحلويات أو الحليب أو الشاي حسب ما تفضليه.

تجهيزات صباح العيد :



ـ أيقظي زوجك وأولادك، وجهزي لهم الملابس (للاستحمام) وملابس العيد لذهاب للمسجد.

ـ قومي وزوجك بزيارة الأهل والأقارب والأحباب لقضاء وقتٍ جميلٍ معهم.

ـ أعدي بطاقات تهنئةٍ بالعيد مكتوبٌ فيها سطورٌ تعبر عن الفرحة والشكر للزوج على جوده وما قام به من الطاعات.

ـ اقضي ثاني أيام العيد مع زوجك وأولادك في رحلةٍ يفرح بها الجميع، وجهزي فيها بعض المفاجآت والمسابقات والمشويات.

ـ وأشعري نفسك وزوجك بالفرح والسعادة لتظهر على أفعالك وتصرفاتك وتجاوزي عن كل ما يغضبك وذكري نفسك وزوجك كلما لاح طيف الغضب أن هذا يوم عيدٍ يجب أن نفرح به وأن نغير حياتنا للأفضل.

كانت هذه بعض بعض النصائح، لتجهيزات العيد، كل عامٍ وانت بخير