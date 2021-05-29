تراند اليوم : نصائح للتغذية السليمة في رمضان

تتغير العادات الغذائية للانسان مع الصيام خلال شهر رمضان المُبارك، فقد يُفرط البعض في تناول الطعام أو قد يكون العكس من ذلك مما يؤثر سلباً على حالتهم الصحية خلال الشهر المُبارك

لذلك نُقدِّم لكِ نصائح للتغذية السليمة في رمضان:

1- لا تأكلي حتي الشبع لتتجنبي الإصابة بالتخمة في وجبة الإفطار.

2- تناولي وجبات خفيفة بين الإفطار والسحور كالمكسرات والفواكه والخشاف.

3- إمضغي الطعام جيداً لتجنب مشاكل الهضم، ولعدم الإسراع في تناول الطعام.

4- أخري وجبة السحور لتتفادي الشعور بالجوع أو العطش في وقتٍ مبكرٍ من الصيام.

5- أكثري من شرب السوائل لتعويض ماتم فقدانهُ في فترات الصيام وحتي لا تصابي بالإمساك.

6- تجنبي الإكثار من تناول السكريات أو الأملاح في السحور لأنهما يساعدان على الشعور بالعطش.

7- إحرصي على تناول 2–3 لتر مياه بعيد عن السوائل الأخرى لتعويض الجسم.

8- إهتمي بتناول الخضروات والفواكه الطازجة لأنها غنية بالمياه والفيتامينات.

9- قللي من تناول الأطعمة الدسمة لأنها تساعد على حدوث مشاكل في الهضم، وخصوصاً مع قلة نسبة السوائل في الجسم مع الصيام.

10- تجنبي تناول حلوى الشهر الكريم لتجنب زيادة الوزن.

11- لا تكثري من شرب المشروبات الغازية في وجبة الإفطار لأنها تقلل من كفاءة الهضم.

12- مارسي أي نشاطٍ خفيفٍ بعد الإفطار بساعة لينشط عملية الهضم كالذهاب لصلاة التراويح مشياً.

13- تدرجي في تناول الإفطار فمثلاً تناولي بضع حباتٍ من البلح ثم العصير ثم إذهبي للصلاة، وبعدها بنصف ساعةٍ تناولي الوجبة الأساسية وذلك لتهيئة المعدة وتنشيطها بعد خمولها لساعاتٍ طويلة.

14- تناولي السلطة لإمداد الجسم بالفيتامنيات والمعادن والألياف التي تُساعد على الهضم.

نفِّذي هذه النصائح للتغذية السليمة في رمضان وحافظي على صحتكِ وصحة عائلتك .. ورمضان كريم ..