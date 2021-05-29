تراند اليوم : وفاة كلبة في أمريكا تزيد ثروتها على 12 مليون دولار

واشنطن - وكالات - مشرق نيوز -

ذكرت المسؤولة عن تركة المليونيرة الاميركية الراحلة ليونا هلمسلي ان الكلبة التي تركت لها هلمسلي ثروة قدرها 12 مليون دولار ماتت.

وقد أوصت هلمسلي التي كانت تمتلك سلسلة فنادق هلمسلي 12 مليون دولار لرعاية كلبتها المالطية واسمها ترابل عندما توفيت في العام 2007، الا ان قاضيا خفض المبلغ الى مليوني دولار، وقالت ايلين سوليفان المتحدثة باسم مؤسسة هلمسلي الخيرية انه رغم اعلان موت ترابل الآن فقط الا ان الكلبة ماتت في الواقع في ديسمبر الماضي عن 12 عاما، واضافت سوليفان في بيان ان جثتها احرقت ورفاتها محتفظ به في مكان خاص، وان الاموال المخصصة لرعايتها عادت الى مؤسسة ليونا ام وهاري بي هلمسلي الخيرية.