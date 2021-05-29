تراند اليوم : بالفيديو : فتى ضرير لا يدعو الله ان يبصر حتى تكون له حجة لدخول الجنة

الكويت - وكالات - مشرق نيوز -

عرض برنامج مسافر مع القرآن حلقة مؤثرة للطفل معاذ – حافظ للقرآن – والذي كان يسافر لشيخه لحفظ القرآن الكريم ثلاثة مرات في الأسبوع لحفظ آية واحدة في اليوم.

وقال الطفل معاذ “الحمد لله .. أن منع الله عني نعمة البصر، وأنه في صلاته لا يدعو الله أن يرجع له بصره”، وقال وسط بكاء الشيخ “لعل يكون له حجة عند الله يوم القيامة فيخفف عنه بعض من العذاب”، مضيفاً أن الله أنعم عليه بالقرآن.



وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو المؤثر تحت عنوان “طفل كفيف لا يتمنى أن يبصر وإجابته أبكت كل الحاضرين”.



برنامج مسافر مع القرآن للشيخ فهد الكندري تم تصويره في كل من تركيا ومصر والمغرب وموريتانيا والشيشان وتدور فكرته حول طرق حفظ القرآن وأسرار تساعد طلبة القرآن على الحفظ والإتقان والذي يذاع على قناة الوطن الكويتية.



