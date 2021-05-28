تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 قطر ... صور امساكية شهر رمضان 2018 قطر

مع إشراقة أولى أيام شهر رمضان المُبارك يبحث الملايين من المُسلمين في جميع الجةل العربية والإسلامية عن إمساكية شهر رمضان 2018، وهي عباراة عن نشرة تُوضح موعد بدء شهر رمضان المُبارك، ومواعيد الصلوات الخمس بالتاريخ الهجري والميلادي منذ اليوم الأول وحتى آخر أيام الشهر الفضيل، إضافة إلى تَعرف المُسلمين على موعد وتاريخ عيد الفطر المُبارك 2018، الذي يُصادف صبيحة اليوم الأول بعد آخر أيام شهر رمضان المبارك، والذي يُكافأ الله سُبحانه وتعالى به عباده المُسلمين بعد شهر كامل من الصيام والقيام وأداء العبادات.

وأصدرت دائرة البحوث الفلكية في قطر وبقية البُلدان العربية إمساكية شهر رمضان المُبارك، وقامت بتوزيعها على مواطنيها في المساجد والمدارس والمؤسسات والمكاتب والأماكن العامة، حيث يستعد المُسلمون في كل مكان لإستقبال خير أَيام السنة وأكثرها بركة، ففيه تَكثر العِبادات والطاعات، وتقام الصلوات،وقراءة القرآن، فيتسابق المسلمون على كسب الأجر والثواب، ومحو الذنوب والسيئات، وفيه تكون باب التوبة مفتوحة، ويَقبل الله دعاء عباده الصالحين.

امساكية شهر رمضان المبارك 2018 في قطر

طَبعت الكثير من البلاد العربية إمساكية شهر رمضان المُبارك ووزعتها على مواطنيها في كافة البلدان العربية، وحسب دائرة الأرصاد الفلكية، فإن أول أيام شهر رمضان المُبارك يُصادف يوم 17 يونيو 2018، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات، وغفر لنا لكم، وبارك لكم أيام الشهر الفضيل، وأن يجعلها أيام خير وبركة وتقوى وصلاح.