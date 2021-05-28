تراند اليوم : رسائل تهنئة شهر رمضان المبارك 2018

رسائل تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 2018، يهل علينا في الأيام القربية المقبلة أعظم أشهر العام، حيث يهل هذا الشهر بالخير واليمن والبركات، كما ان شهر رمضان الكريم من الأشهر التي يحتفل بحلولها عامة المسلمين، حيث يبدأ المسلمين بالصيام منذ اليوم الأول من هذا الشهر، كما انه يذكر أن الملائكة تنزل علي الأرض في هذا الشهر المبارك، وتصفد به الشياطين، بالإضافة الي الله عزوجل يضاعف الأجر والثواب خلال أيام شهر رمضان المبارك، ويتخلل شهر رمضان ليلة ولا أعظم ليالي العام، وهي ليلة القدر التي أخصها الله بأجر يضاهيه ألف شهر، وفي هذا مجلتك سنضع بين أيديكم جملة من أجمل رسائل تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 2018.

رسائل تهنئة عن رمضان 2018

يوجد الكثير من الرسائل القصيرة التي يتم تبادلها وشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعية، وهذه الرسائل تحمل اروع الكلمات المهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.

تهنئة ممزوجة بأيات القران تحفظكم من كل شيطان و تبارك لكم فى شهر رمضان.

بريحة المسك والعود رمضان علينا وعليكم يعود شهر الخير والكرم والجود.

باقة أزهار وورود وسلة بخور ووعود وكل عام وانت بخير ورمضان عليك يعود.

أهديك عطر الورد وألوانه وأرسل جواب أنت عنوانه أهنيك بقدوم رمضان وأيامه.

الله يزيد هالوجه المنور نور ويعطيه من حلا الحور ويبلغه رمضان وهو مسرور.

أحلى مافي رمضان ثلاثه كثرة الخيرات وتبادل الزيارات وقارئ هذه العبارات.

إلهى انك اعطيتنى احبابا فلا تحرمنى منهم واجعل الجنة مقرى ومقرهم ولاتفرق بينى وبينهم فانى فيك احبهم كل عام وانتم بخير.

يا فانوس رمضان هنيه ونور لياليه ولو داس على زرارك حقق امانيه رمضان كريم.

عسى رمضانك رمضان كريم ومبارك وكل لحظاتك تبارك وجنة الخلد داري ودارك والنبي جاري وجارك.

شهر يرتفع فيه الدرجات شهر عظيم .. شهر جميل شهر يشعر المسلم بالفرحه شهر رمضان الكريم.

كل عام وانتم بخير ويارب يعود عليكم شهر رمضان بليمين والبركات والخير.

اللهم ارحمنا برمضان واجعلنا نختم القرآن واهدنا لبرالأمان ياالله يارحمن.

أهديك ذهب أنتٍ أغلى أهديك ورد أنتٍ أحلى بهديك عمري و ياريت يسوى.

فانوس منور ماشى يدور على الحلوين يقولهم كل سنه وأنتم طيبين.

يارب يا رحمن يامنان بلغ قارئ الرسالة رمضان واجعلة يزهى حسنأ وسط الجنان.

السنة تمشي وتـدور ويجي احلى الشهـور ونقول كل عام وأنت بصحة وسرور.

بمناسبه رمضان اهديك سمبوستين اول حرفين لعدوك والباقي علي خدوك.

اللهم ارحمنا برمضان واجعلنا نختم القرآن واهدنا لبرالأمان ياالله يارحمان.

رسائل قصيرة عن شهر رمضان 2018

يتبادل الكثير من الأحبه والأصدقاء العديد من الرسائل التي تحمل أروع وأجمل الكلمات التي تعبر عن فضل وأجر وعظمة شهر رمضان المبارك.