تراند اليوم : رسائل شهر رمضان 2018 تهنئة رمضان 2018

تهنئة رمضان رسائل,رمضان 2018,تهنئة رسمية بمناسبة رمضان,تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك,عبارات تهنئه عن رمضان,تهنئه رمضان 2018.نحن على أبواب استقبال الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك لعام 2018 شهر الغفران والاحسان حيث بدأت التجهيزات له من الآن المادية والمعنوية وتهيئة النفس والوقت لقضاءه واستغلاله خير استغلال بالاعتكاف والصدقاء وختم القرآن وتزاور الاقرباء وصلة الارحام.هذا الشهر الفضيل الذي خصصه الاسلام وذكره الله عز وجل بكتابه العظيم “شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ” سندرج لكم من خلال مقلنا لهذا اليوم مجموعة كبيرة من الرسئل والمسجات للتهنئة بالشهر الفضيل.

رسائل ومسجات تهنئة بحلول شهر رمضان 2018

مجموعة منتاقة لكم من أجمل المسجات والرسائل التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك فيفصلنا نه بضع أيام عن شهر الغفران شهر الاحسان شهر المغفرة والرزق وتكفير الذنوب باذن الله سنرفق لكم باقة من رسائل التهنئة لكي نسهل عليكم المباركة وتبادل الرسائل مع ذويكم واصدقائكم:

كل رجب وأنت ذهـب

وكل شعبان وأنت فـرحان

وكل رمضان وأنت بصحة وسلامـة وأمان

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ياصاحب السعـادة

وعمري انت وزيـادة

اقترب شهرالعبـادة

عساك من عـوادة

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الله يتقبل صيامك ومبـاركـ عليك الشهر

و يعود عليك بصحة وسعـاده وعمر مديد

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قبل السحور

حبيت أكون أول شخصـ يقولك

مبارك عليك الشهـر

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كل ساعه كل يوم كل اسبوع كل رمضـان كل عام وانت بألـف خير يا مفجوع

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بانتظر رمضـان على أحر من الجمـر وبنتظر صوتكـ لو كنت بالقبر

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رمضان + +

. كريـم .

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كل ساعة

كل يومـ

كل اسبـوع

كل شهـر

كل عام وأنت

بالف خـير

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انت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد واتمنى لك رمضان كريم

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احلى ما فى رمضان ثلاثه

كثره الخيرات، تبـادل الزيارات وقـارئ هذه العبارات

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يا شهر قدومكـ خير

وكلنا بدونكـ غير

نسأل الله يكتبنا من أهل الخير

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لأحلى قمـر

عطر وزهر

مع كرت يقـول

رمضان مباركـ قبل كل البشر

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عسى رمضـانك مبارك

وكل لحظاتـك تبارك

وجنة الخلـد داري ودارك

والنبي جـاري وجارك

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ابعث سلامـي مع الطير

واسبق الكـل والغير

وأقول لك :

كل رمضـان وانت بخير

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الله يزيد هالوجـه المنور نور

ويعطيه من حلا الحور

ويبلغه رمضـان وهو مسرور

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اهديك عطر الـورد والوانه

وارسل جواب انت عنوانه

واهنيك بقدوم رمضـان وايامه

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يا طيور الحب زوريهم

وعلى الخدود بوسيهم

وعلى قلبي وصيهم

وبقرب رمضان هنيهم

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قبل الزحمـة… و قبل اللمة

أرسل كلمة تقـول! رمضان كريم يا اغلـى بشر

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اهديك عطـر الورد والوانه

وارسل جـواب انت عنوانه

واهنيك بقدوم رمضـان وايامه

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لأحلى قمر

عطر وزهـر

مع كرت يقـول

رمضان مبارك قبـل كل البشر

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يا طيـور المحبة زوريه وبحلول

الشهر باركيه وقربي منه و سمعيه

إني دوم أدعيله ربي يهنيه

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الله يزيد هالوجـه المنور نور

ويعطيه من حلا الحور

ويبلغه رمضان وهـو مسرور

يسعدك ربي يا سيد الكل وكل رمضان بالفرحة يطل وتهنئه خاصة لك قبل الكل

يا رب . يا رحمن .. يؤمنان ..بلغ قارئا الرسالة رمضان..وأجعله يزهى حسناً وسط الجنان

ليه بقينا زى الأغراب.. خلينا نراجع الأسباب ..رمضان خلاص على الأبواب.. خلنا نعيشه وإحنا أحباب

يا صاحب السعادة

وعمري أنت وزيادة

اقترب شهرا لعبادة

عصاك من عوادة

أرسل حنين وشوق

لأهل الذوق وأسياده

داهنيهم بقرب رمضان

عصاهم دوم عواده

ارفقنا لكم متابعينا الاعزاء مجموعة من الرسائل والمسجات للتهنئة بالشهر الفضيل شهر رمضان المبارك اعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات.