تراند اليوم : كيوبيد يعود.. رومانسيات الفاتنة بيلا حديد والمغني ويكند

شوهدت الموديل الأميركية الفلسطينية الأصل، بيلا حديد، وصديقها السابق المغني الشهير، الكندي المولد، ويكند، مجدداً بعد قطيعة، ارتبط خلالها الأخير بالمغنية الأميركية، سيلينا غوميز، في قصة انتهت سريعاً.

ورصدت مقاطع فيديو وصور بيلا حديد وويكند، واسمه الحقيقي أبيل تسفاي، وهما في لحظات رومانسية خلال حفل حضره كبار النجوم على هامش مهرجان كان السينمائي مساء الخميس.

وأكد شهود عيان أن النجمين الشهيرين، اللذين انفصلا عام 2016، غادرا موقع الحفل معاً سريعاً، بعد همسات وإيماءات، في مؤشر على عودة الوهج بينهما.

وقال الشهود إن الانسجام بدا واضحاً بين الاثنين خلال الحفل، رغم أن كل منهما حضر برفقة أصدقاء.

ولم يكن حفل الخميس هو الأول الذي يشهد عودة التقارب بين الاثنين، اللذين شوهدا يتحدثان أثناء تواجدهما معاً الشهر الماضي في مهرجان كوتشيلا الغنائي بكاليفورنيا.

وانفصل ويكند عن غوميز العام الماضي، وعادت الأخيرة لترتبط برفيق طفولتها مغني البوب الكندي الشهير، جاستين بيبر.