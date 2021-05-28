تراند اليوم : ارطغرل 118 : ارطغرل 118 موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 118 الجزء الرابع الحلقة 118 : نويان ينجح بدخول خيمة ارطغرل في المواجهة الاولى

مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 118 مترجم FULL HD 720p موقع النور الموسم 4 الرابع الحلقة 27 السابعة والعشرون Diriliş Ertuğrul 118. Bölüm مترجم قيامة ارطغرل الحلقة 118 مترجم من الجزء 4 .في أحداث مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 118 يأتي نويان للقاء ارطغرل داخل قبيلته عبر تنسيق مسبق مع السلطان غياث الدين. ويجلس مع ارطغرل ويخبره بان السلطان غياث الدين سيرجو شيئاً من الخان أوغداي زعيم الروم .

ويخبره بأنه سيذهب كرسول لحاكم المغول ويقول لأرطغرل " ما عليك أن تفهمه أننا سنخرج معك لطريق طويل يا ارطغرل ".