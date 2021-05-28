تراند اليوم : هكذا علقت أحلام على فوز دموع بلقب "أحلى صوت"

ليلة خاصة عاشتها الفنانة #أحلام، مساء السبت، بعد الإعلان عن فوز المتسابقة العراقية، دموع تحسين، بلقب أحلى صوت في الموسم الرابع من برنامج "ذا فويس" الذي يعرض عبر شاشة "MBC".

دموع تحسين، التي مثلت فريق أحلام في حلقة الختام، استطاعت أن تحصل على أعلى نسبة تصويت من قبل الجمهور، وتتفوق على منافسيها عصام سرحان وهالة مالكي ويوسف السلطان.

ويضاف هذا التتويج إلى الفنانة أحلام التي دعمت متسابقتها في مراحل البرنامج المختلفة، وكانت دائماً ما تختارها ضمن المتسابقين المنتقلين إلى المراحل المتقدمة.

وعبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، علقت أحلام على فوز دموع باللقب قائلة: "نجاحك هو نجاحي.. ألف مبروك لدموع بنت دجلة والفرات.. بنتي وعروستي بنت العراق الحبيب".

وتابعت: "اللي وصلتي له اليوم بمجهود كبير وتعب كان نتيجته مشرفة.. فخورة فيك وأتمنى من قلبي كل التوفيق لباقي المشتركين".

كما تلقت أحلام التهاني من زملائها، وأعادت التغريدات التي أطلقوها، حيث كان عاصي الحلاني حريصاً على تهنئتها، وكذلك لطيفة التونسية.