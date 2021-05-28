تراند اليوم : صور.. يصرف 38 ألف دولار على أناقة "أجمل كلب في العالم"

هل هذا #أجمل_كلب في العالم؟

على الأقل فهو الأكثر أناقة كما يقول المهتمون بهذا الجانب.

وقد أنفق عليه مالكه مبلغ 28 ألف جنيه استرليني (38 ألف دولار) لأغراض التجميل ومزيد من البهاء بشعره المتدلي كذيل الحصان.

يقول مالكه كيفن تشان إن كلبه الأفغاني من نوع كلاب الصيد، يجذب الأنظار أينما ذهب.

وينفق الشاب الذي يعمل في مجال التسويق، ويعيش في بكين، 100 ألف يوان صيني (525 جنيها استرلينيا) شهريًا، على معدات النظافة والتجميل الخاصة بالكلب.

ويقضي تشان البالغ من العمر 29 عامًا حوالي 6 إلى 8 ساعات في الأسبوع يمشط شعر الكلب، ويشرف على نظافته وجماله وأناقته.

ويدعي أنه أجمل كلب في العالم بلا منازع.

وقد أطلق عليه اسم "بتل" أي القاتل، وذلك منذ أول يوم جاء به للبيت، واعتبر الأمر بمثابة معركة يجب عليه وعلى الكلب أن يفوزا بها.

ويرى أنه بات الآن أحد أعضاء الأسرة، ولهذا فإن إنفاق المال عليه ليس تبذيرًا كذلك قضاء الوقت.

ويقوم بتل بالاستحمام لمدة طويلة تستغرق 6 ساعات بإشراف تشان نفسه.

وتعتبر كلاب الصيد الأفغانية ذات طابع خاص ولها شخصيات فريدة تميزها.