تراند اليوم : مسجات و رسائل رمضان 2018

اروع تشكيلة مسجات ورسائل رمضان 2018 يمكن ارسالها للاحبة والاصدقاء للتهنئة بقدوم الشهر المبارك شهر رمضان الكريم، حيث يحتوي على مجموعة منوعة ومختارة من التهاني الرمضانية الرائعة التي تبرز مقدار المحبة والاحترام التي بداخلن لاولئك الاشخاص الذين رسموا لنا طريق الحب والسعادة والصداقة الجميلة، وايضا الرسائل التي فيها تذكير للناس بهذا الشهر المبارك وما فيه من اعمال صالحة وطاعات، لانه شهر العبادات والطاعات وشهر الخير والبركة، وشهر المنافسة على الصلاة والقيام والزيارات والكثير من الامور الجميلة، لذلك اخترنا مسجات ورسائل رمضان 2018 يمكن ارسالها عبر الهواتف كرسائل sms نتمنى ان تنال اعجابكم .

افخم رسائل رمضان 2018

مجموعة مختارة من الرسائل الرمضانيّة الهادفة التى تُعبّر عن مقدار الحب والإحترام في داخل الإنسان وحب الخير لصديقه أو أخيه أو أقربائه في هذا الشهر الكريم، وهذه الرسائل يتمّ استخدامها للتهاني بشهر رمضان المبارك الذي يطل علينا خلال أيام معدودة مقدرة ب25 يومًا.

كل رجب وأنت ذهب….

وكل شعبان وأنت فرحان….

وكل رمضان وأنت بصحة وسلامة وأمان….

وكل شعبان وأنت فرحان…. وكل رمضان وأنت بصحة وسلامة وأمان…. ياصاحب السعاده

وعمري انت وزياده

اقترب شهرالعبادة

عساك من عوادة

وعمري انت وزياده اقترب شهرالعبادة عساك من عوادة أسأل الله أن يعطيك:

أطيب ما في الدنيا..محبة الله

وأحسن ما في الجنة..رؤية الله

وأنفع الكتب..كتاب الله

وأن يجمعك بأبر الخلق..رسول الله،

وأن يبلغك رمضان ويبارك لك فيه

اللهم آمين

أطيب ما في الدنيا..محبة الله وأحسن ما في الجنة..رؤية الله وأنفع الكتب..كتاب الله وأن يجمعك بأبر الخلق..رسول الله، وأن يبلغك رمضان ويبارك لك فيه اللهم آمين الله يتقبل صيامك ومبارك عليك الشهر

و يعود عليك بصحه وسعاده وعمر مديد

و يعود عليك بصحه وسعاده وعمر مديد قبل السحور !!!

حبيت أكون أول شخص يقولك

مبارك عليك الشهر

حبيت أكون أول شخص يقولك مبارك عليك الشهر كل ساعه

كل يوم

كل اسبوع

كل شهر

كل عام وانت

بالف خير

كل يوم كل اسبوع كل شهر كل عام وانت بالف خير رفع الله قدرك وفرج

همك وبلغك

شهر رمضان الذي احبه

ربك ودمت لمن يحبك

همك وبلغك شهر رمضان الذي احبه ربك ودمت لمن يحبك أمانينا تسبق تهانينا

وفرحتنا تسبق ليالينا

ومبارك الشهر عليك وعلينا

وفرحتنا تسبق ليالينا ومبارك الشهر عليك وعلينا اللهم بلغنا رمضان

واعنا على الصيام

والقيام وقراءة القرآن

واعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن بنسيم الرحمة

وعبير المغفرة

اقول مبارك عليك شهر العتق من النار

وعبير المغفرة اقول مبارك عليك شهر العتق من النار اللهم اجعلنا واياكم من الفرحين حين يقال:

(أين الصائمون ليدخلوا الجنة من باب الريان الذي لايدخله أحد غيرهم)

وفقنا الله جميعاًلحسن الصيام والقيام

(أين الصائمون ليدخلوا الجنة من باب الريان الذي لايدخله أحد غيرهم) وفقنا الله جميعاًلحسن الصيام والقيام يا شهر قدومك خير…

وكلنا بدونك غير…

نسأل الله يكتبنا من أهل الخير

وكلنا بدونك غير… نسأل الله يكتبنا من أهل الخير الله يزيد هالوجه المنور نور

ويعطيه من حلا الحور

ويبلغه رمضان وهو مسرور

ويعطيه من حلا الحور ويبلغه رمضان وهو مسرور سأل الله الذي لن تطيب الدنيا إلا بذكره

ولن تطيب الآخرة إلا بعفوه

ولن تطيب الجنة إلا برؤيته

أن يديم ثباتك ويقوي إيمانك وصحتك

ويرفع قدرك ويشرح صدرك

ويسهل خطاك لدروب الجنة

وأن يجعلك من عتقائه من النار

ومبروك عليك شهر رمضان

ولن تطيب الآخرة إلا بعفوه ولن تطيب الجنة إلا برؤيته أن يديم ثباتك ويقوي إيمانك وصحتك ويرفع قدرك ويشرح صدرك ويسهل خطاك لدروب الجنة وأن يجعلك من عتقائه من النار ومبروك عليك شهر رمضان الحمد لله الذي أحيانا فأوجد لنا مواسم للخير ونفحات للإيمان

وكل رمضان وأنتم :

أجد عملا

وأكبر أملا

وألم شملا

وأسعد حالا

وأوفر حلالا

وأريح بالا

وأكثر فألا

وإلى الفردوس أقرب منالا

وكل رمضان وأنتم : أجد عملا وأكبر أملا وألم شملا وأسعد حالا وأوفر حلالا وأريح بالا وأكثر فألا وإلى الفردوس أقرب منالا يا طيور الحب زوريهم ..

وعلى الخدود بوسيهم ..

وعلى قلبي وصيهم ..

وبقرب رمضان هنيهم ..

وعلى الخدود بوسيهم .. وعلى قلبي وصيهم .. وبقرب رمضان هنيهم .. قبل الزحمة… و قبل اللمة…

أرسل كلمة… تقول! رمضان كريم يا اغلى بشر

أرسل كلمة… تقول! رمضان كريم يا اغلى بشر يا طيور المحبة زوريه…وبحلول

الشهر باركيه…وقربي منه و سمعيه

إني دوم أدعيله ربي يهنيه

الشهر باركيه…وقربي منه و سمعيه إني دوم أدعيله ربي يهنيه الله يزيد هالوجه المنور نور

ويعطيه من حلا الحور

ويبلغه رمضان وهو مسرور

ويعطيه من حلا الحور ويبلغه رمضان وهو مسرور أجمل التهاني

وأحلى الأماني

نزفها بحلول رمضان

لكل من صامة

وأحلى الأماني نزفها بحلول رمضان لكل من صامة رفع الله قدرك

وفرج همك

وبلغك شهر رمضان

الذي احبه ربك

ودمت لمن احبك

وفرج همك وبلغك شهر رمضان الذي احبه ربك ودمت لمن احبك قبل السحور

حبيت أكون أول شخص يقولك

مبارك عليك الشهر

حبيت أكون أول شخص يقولك مبارك عليك الشهر ياصاحب السعاده

وعمري انت وزياده

اقترب شهرالعبادة

عساك من عوادة

وعمري انت وزياده اقترب شهرالعبادة عساك من عوادة ارسل حنين وشوق

لاهل الذوق وأسياده

اهنيهم بقرب رمضان

عساهم دوم عواده

هذه الرّسائل المُختارة من أجمل الرسائل الرمضانيّة التي تميزت بكلماتها البسيطة والقليلة الحاملة لمعاني كبيرة معبرة عن الحب والاحترام، وذلك من أجل التعبير عن الحب والتقدير وحب الخير والتّهاني بهذا الشهر الكريم الذي ننتظره عامًا بعد عام لننال الأجر الكبير لهذا الشهر، لأنّ شهر رمضان من أشهر الخير والبركة والطَّاعات والأجر الكبير، لهذا نتنافَس مع الأصدقاء في إرسال رسائل رمضان 2018 ذات الكَلمات الحاملة لمعاني كبيرة تدُل على الحب والاحترام، لذلك يجب ُاختيار الرسائل الرمضانية المميزة الهادفة التي تُظهر مدى عظمة هذا الشهر.