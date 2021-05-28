تراند اليوم : بالصور.. أول ظهور رسمي لزوجة محمد صلاح وابنته

لأول مرة تظهر ماجي محمد صادق، زوجة محمد صلاح، اللاعب المصري المحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي أمام الكاميرات، ومعها ابنتهما مكة ليشاركاه الاحتفال بالفوز بجائزة الحذاء الذهبي، كهداف للموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد محمد صلاح إلى ملعب الإنفيلد معقل ليفربول بعد نهاية مباراة فريقه مع برايتون التي انتهت برباعية نظيفة، وبصحبته ابنته مكة وزوجته ليتسلم جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وسط عاصفة من التصفيق له ولابنته التي داعبت الكرة أمام عدسات المصورين وكاميرات الفضائيات.

والتقط صلاح صورا له برفقة زوجته وابنته في ملعب ليفربول، وهو ما يحدث لأول مرة، حيث كانت زوجته تتجنب الظهور في وسائل الإعلام، فيما ظهرت بعض الصور من قبل لطفلتهما مكه مع والدها.

محمد صلاح وابنته

وردد جمهور ليفربول أغنية "الملك المصري"، الخاصة بمحمد صلاح، في أجواء احتفالية له.

وكان محمد صلاح قد أحرز هدفا وصنع آخر ليقود فريقه ليفربول للفوز برباعية نظيفة على برايتون في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليتوج هدافا للدوري متخطيا هاري كين لاعب فريق تونتهام.