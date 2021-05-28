تراند اليوم : شاهد بالصور والفيديو : كيفية صناعة فانوس رمضان بأسهل الطرق من المنزل

الاردن - الخليج 365

لا داعي لأن تنفق مبلغاً باهظاً من أجل تزيين منزلك بالزينة الرمضانية المميزة، خاصة إذا كنت تقيم في بعض الدول العربية التي لا يتوافر بها أسواق كثيرة لبيع "فانوس رمضان".

ولأننا ندرك أن الفانوس هو من أجمل مظاهر الإحتفال بالشهر الكريم ، سنعرض لكم اليوم طريقتين لعمل فانوس رمضان ولاأسهل .

“الطريقة الأولى باستخدام ورق الفوم ”

وهى الطريقة الأسهل باستطاعة أى أم أن تستخدمها وهى كالآتى :

1_احضرى ورق فوم على حسب حاجتك وحسب حجم الفانوس التى تريدينه .

2_ قومى برسم شكل اوجه الفانوس الأربعة على ظهر الورق ويجب أن تكون الأوجه الأربعة متماثلة تماما فى الطول والعرض .

3_ ارسمى على أوجه الفانوس نجوم او أشكال هندسية تحبينها ثم قومى بتفريغها باستخدام قطر .

4_ثم نقوم برسم الجزء العلوى للفانوس وقصها بنفس الطريقة التى صنعنا بها أوجه الفانوس .

5 _ ثم نقوم بخياطة أجزاء الفانوس

6_ يمكننا وضع لمبة داخل الفانوس ويمكننا أيضا إستخدام ورق الفوم الجليتر بدل العادى .

الطريقة الثانية باستخدام الخرز أو الكريستال ”

وهى الطريقة الأصعب ولكنها سهلة بالنسبة لمن يجيدون الخياطة والكروشيه وهى كالآتى :

1_ نقوم بإحضار خرز كريستال بالألوان التى تحبوها .

2_ نحضر خيط سنارة سميك ليكون شكل الفانوس متماسك .

3_نقوم باحضار ابرة خرز .