تراند اليوم : عادل إمام يكشف أسرار مقتل سعاد حسنى

القاهرة / وكالات / الخليج 365

يكشف الممثل المصري عادل إمام، أسرار مقتل الفنانة سعاد حسني، خلال مسلسله المقبل "عوالم خفية".

وسيعرض المسلسل على قناة cbc ,حيث يجسد الزعيم دور هلال كامل الصحفي المعروف بتاريخه المهني الطويل والمشهور عنه النجاح, حيث تقع فى يده مذكرات ممثلة مشهورة للغاية تم قتلها, منذ عدة سنوات فى إشارة غير مباشرة, لسندريلا الشاشة, وتحتوى هذه المذاكرات على خبايا كثيرة دونتها فى مذكراتها, وتتضمن بعض الرموز, وتدور الأحداث المثيرة داخل المسلسل الذي يحمل العديد من المفاجآت خلال حلقاته.

حيث يسعى الزعيم إلى كشف كل هؤلاء الذين وردت أسمائهم فى المذكرات لتطهير المجتمع منهم.. وتأتى المفاجأة الكبرى فى الحلقات الأخيرة حين يكتشف الزعيم أن بعض هذه الأسماء المقربة والمحببة إليه فى مسيرة حياته, لكنه ينتصر لضميره ويقرر تقديمهم للعدالة وكشف المستور برغم محاولاتهم تقديم رشوة له, من أجل عدم فضحهم. لكنه يواصل حتى النهاية لتتوالى الأحداث الدرامية.

يشارك الزعيم عادل إمام فى مسلسله الرمضاني هذا العام رانيا فريد شوقي ومي سليم وفتحي عبد الوهاب وأحمد وفيق, ومحمود حمدان, وهبة مجدي, ونور قدري، وتأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج وإنتاج رامي إمام.