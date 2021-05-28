تراند اليوم : تاليا إبنة سيرين عبد النور تغني وتعزف مع جوزيف عطية فهل تصبح فنانة مثلها؟

زار الفنان جوزيف عطية الفنانة سيرين عبد النور في بيتها لتقديم التهنئة لها بعد إنجابها لطفلها كريستيانو.

ونشرت سيرين مقطع فيديو لعطية وهو يحمل ابنها كريستيانو، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستقرام"، بدا فيه جوزيف مرتبكاً.

وكانت سيرين تضحك في الفيديو وتسأل جوزيف "ليش موتر"، فأجابها "أول مرة بحمل ولد أول ما خلقان"، فعلقت "إستعد بدنا نجوزك".



وعلقت سيرين على الفيديو"هيك جمد جوزيف يللي كله حركة على المسرح لما حمل كريستيانو . ولا أهضم".

كما صوّرت سيرين مقطع فيديو آخر لـ جوزيف عطية وهو يعزف ويغني بمشاركة إبنتها تاليا أغنيتها الأخيرة "إذا بدك ياني"، قبل أن تنضم إليهما وتشاركهما الغناء.

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من ناحية أخرى نشرت سيرين مشهد من خماسية "الشهر السابع" يجمعها بالممثل رودريغ سليمان، وعلقت عليها " الشهر السابع مسلسل لبناني من خمس حلقات مع الممثل اللبناني رودريغ سليمان. كانت تجربة جديدة تصويري بفترة حملي بكريستيانو ورح تتركلي هل حلقات ذكرى حلوة ، بتمنى تنال إعجابكن لأن القصة مشوقة والتصوير رائع العرض بشهر رمضان إن شاء الله".