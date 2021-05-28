تراند اليوم : بالفيديو: سارة فرح بعد الخيانة تفشل في استعادة حبيبها

أطلقت الفنانة السورية سارة فرح أغنيتها الثانية " تاري الهوى " وهي من كلماتها و ألحانها وتوزيع رافي فقس وذلك عبر تطبيق انغامي .

وأغنية سارة الجديدة تحمل طابعا رومانسيا وتروي قصة حب يحاول فيها أي شريك إعادة الحياة لعلاقته بالشريك الآخر لكن دون أن ينجح في ذلك .

الأغنية الجديدة هي الثانية للفنانة سارة فرح خلال شهر تقريباً بعد أغنية "خنتك " التي صورتها على طريقة الفيديو كليب وهي من كلماتها وألحانها أيضاً وإخراج طارق سالم .

و " خنتك " هي أغنية رومانسية تندرج ضمن نوع "جاز شرقي"، تتناول الروتين الذي يكسر العلاقة بين الحبيبين أو الزوجين، وعن إخلاص المرأة في الحب.

هذا وستكون سارة في مقابلة موسعة مع " سيدتي نت " للحديث عن جديدها و " الميني ألبوم " الذي تعمل عليه بالإضافة إلى مواضيع أخرى تتعلق بتجربتها في التمثيل و رأيها بالعديد من المواضيع الأخرى .

أغنية تاري الهوى على انغامي



