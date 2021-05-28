تراند اليوم : فيفي عبده تقدّم برنامجاً تلفزيونياً في شهر رمضان المبارك

تعاقدت الفنانة فيفي عبده مع قناة النهار، على تقديم برنامج تليفزيوني بعنوان "لمّة العيلة"، ومن المقرر أن يُعرض في ليالي شهر رمضان المقبل، ولن يخصص لحوارات النجوم كما اعتادت فيفي في برامجها السابقة، وإنما سيقدّم قضايا الأسرة العربية بطريقة خفيفة وجاذبة بحسب وصفها.

فيفي عبده أكدت عقب توقيع العقود، أنّ برنامج "لمّة عيلة" سيكون برنامجًا اجتماعيًّا يتناول كل قضايا الأسرة، كما سيكون وجبة خفيفة يجتمع حولها كل أفراد الأسرة.

فيفي عبده توقّع عقود برنامج لمّة العيلة

ونشرت فيفي عبده صورة توقيع عقدها مع قناة النهار عبر حسابها على موقع انستقرام، وعلقت قائلة: قشطات وعسلات وفلات من مصر أم الدنيا، انتظروني إن شاء الله في برنامجي الجديد "لمّة العيلة" في رمضان 2018 حصريًّا على قناة النهار".